Starlink arriva sulle auto Tesla grazie ad un nuovo tetto?

Nel settore auto l’innovazione passa spesso da soluzioni alternative. Quest’ultime non riguardano solo la trazione o il design, ma anche l’architettura “invisibile“. In tale contesto si inserisce un brevetto depositato da Tesla che propone un approccio inedito alla progettazione del tetto delle auto. Ciò con l’obiettivo di rendere possibile l’integrazione di sistemi avanzati di comunicazione a radiofrequenza. Il documento delinea uno scenario tecnico che apre interrogativi rilevanti sul futuro della connettività satellitare di Starlink applicata all’auto. Il brevetto descrive una soluzione costruttiva alternativa. Nelle vetture attuali, infatti, il tetto è spesso realizzato in metallo o vetro. Elementi che possono ostacolare la trasmissione dei segnali radio verso l’esterno. La proposta tecnica ipotizzata da Tesla prevede invece l’impiego di materiali polimerici che risultano trasparenti alle radiofrequenze. Consentendo così la comunicazione diretta tra il veicolo e infrastrutture esterne come i satelliti.

Tesla: nuova proposta per l’integrazione di Starlink

I materiali menzionati nel brevetto includono policarbonato, acrilonitrile-butadiene-stirene e acrilonitrile-stirene-acrilato. Polimeri già noti per le loro applicazioni industriali e nel settore auto. Secondo quanto indicato, tali materiali permetterebbero di superare i limiti di schermatura elettromagnetica senza rinunciare alle caratteristiche richieste in termini di resistenza e durabilità. L’idea di fondo è quella di un tetto che non sia più un semplice elemento strutturale, ma una componente attiva dell’ecosistema tecnologico del veicolo.

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Un altro punto centrale riguarda il tema della sicurezza. Il brevetto sottolinea come l’adozione di materiali diversi da quelli tradizionali non debba compromettere la protezione dei passeggeri. Per questo viene ipotizzata una struttura a più strati, studiata per aumentare la rigidità complessiva del tetto e migliorare il comportamento in caso di impatto. Tale configurazione avrebbe anche effetti positivi sul comfort acustico, contribuendo a ridurre rumore e vibrazioni.

La possibilità di integrare una connessione satellitare direttamente nel veicolo risulta particolarmente interessante in aree dove la copertura della rete mobile è limitata o assente. In tali condizioni, una soluzione basata su satelliti potrebbe garantire accesso a Internet ad alta velocità, ampliando le funzionalità digitali disponibili a bordo. Il brevetto lascia intravedere potenziali applicazioni anche per veicoli altamente automatizzati, senza però entrare nel dettaglio di utilizzi specifici o servizi futuri. Non resta che attendere per scoprire se tale novità arriverà effettivamente sulle vetture Tesla.