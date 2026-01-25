Sotto gli 8 euro, Lyca punta su tanti Giga, roaming europeo e rete ad alte prestazioni

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Lyca scommette su rete, roaming e flessibilità digitale

Nel mercato italiano delle telecomunicazioni, sempre più affollato e competitivo, Lyca sceglie una strategia diretta. Prezzo basso, contenuti generosi e attivazione semplificata. La nuova offerta dedicata esclusivamente alla portabilità porta sul tavolo minuti e SMS nazionali illimitati, un pacchetto dati da 250GB e una quota dedicata al roaming europeo, con 12GB utilizzabili anche in Ucraina e Moldavia, il tutto a 7,99 euro ogni 30 giorni.

Lyca mira ad attirare chi vuole cambiare operatore senza costi nascosti, proponendo una formula semplice. Nessun vincolo contrattuale, nessun controllo del credito e un processo di attivazione completamente digitale. L’utente può scegliere tra SIM fisica ed eSIM, ricevendo la scheda direttamente a casa o attivando in pochi minuti la versione virtuale sui dispositivi compatibili. La formula “solo SIM” elimina anche i costi accessori legati a smartphone in abbinamento, concentrando l’attenzione sul servizio puro. Per molti consumatori, ciò significa maggiore controllo della spesa e maggiore libertà di scelta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Lyca scommette su rete, roaming e flessibilità digitale

Oltre al prezzo, Lyca costruisce la propria proposta su una base infrastrutturale solida, sfruttando la rete Vodafone, che garantisce una copertura 4G superiore al 99% della popolazione e accesso al 5G full speed senza limitazioni di velocità. Questo aspetto è sempre più rilevante, perché consente di utilizzare applicazioni ad alto consumo di banda come streaming, gaming online e servizi cloud senza rallentamenti evidenti. Il roaming europeo incluso rappresenta un altro elemento importante. In un contesto in cui viaggiare per lavoro o studio è tornato a essere la norma, poter contare su una quota dati utilizzabile all’estero senza costi aggiuntivi è un valore concreto. Lyca punta a differenziarsi anche sul piano della semplicità amministrativa, eliminando contratti lunghi e procedure complesse.

La gestione del piano avviene in modo diretto, con pagamenti digitali tramite carte, wallet e servizi contactless, in linea con le abitudini degli utenti più giovani e digitalizzati. Questa combinazione di fattori crea un’offerta che non si limita al prezzo, ma prova a costruire un’esperienza d’uso coerente con le aspettative moderne. In un mercato dove gli operatori tradizionali cercano di difendere le proprie quote e i virtuali moltiplicano le promozioni, Lyca sceglie di giocare la partita sulla trasparenza e sulla generosità dei pacchetti dati. La sfida ora è mantenere questa competitività nel tempo, senza sacrificare qualità del servizio e affidabilità della rete.