Smart TV Samsung, pop-up sospetto chiede nome utente e password: cosa fare

Smart TV Samsung e un pop-up che spunta dal nulla, chiedendo nome utente e password: chi possiede un televisore della casa coreana e si è ritrovato davanti questa schermata strana non è affatto un caso isolato. Da qualche ora parecchi utenti italiani hanno segnalato lo stesso identico problema sulla community ufficiale del produttore, e la cosa ha cominciato a fare il giro del web piuttosto in fretta. L’avviso rimanda a Polyfill, un insieme di istruzioni Javascript pensato per dare ai browser più vecchi funzionalità che altrimenti non avrebbero. Compare all’improvviso sul digitale terrestre e, cosa fastidiosa, resta lì anche cambiando canale.

Perché il pop-up non se ne va nemmeno spegnendo la TV

Di solito davanti a un intoppo del genere il riflesso è uno solo: spegni e riaccendi. Qui però non funziona. Il pop-up rimane piantato al centro dello schermo e non c’è verso di mandarlo via, nemmeno con un soft reset, cioè tenendo premuto il tasto di accensione del telecomando per 6 secondi. Risultato? Il televisore diventa praticamente inutilizzabile finché quella schermata resta lì. Dalle prime testimonianze sembra che il guaio tocchi diversi modelli di TV Samsung, non uno soltanto.

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Sul web si è subito ipotizzato un collegamento con HbbTV, sigla che sta per Hybrid Broadcast Broadband TV. È una tecnologia presente in Italia ormai da una decina d’anni e serve a integrare le trasmissioni televisive classiche con servizi interattivi che arrivano via internet. L’esempio più comune è quel tasto rosso che appare in un angolo dello schermo e invita a guardare statistiche sportive, quiz o video legati al programma in onda. Il pop-up con la richiesta di credenziali potrebbe nascere proprio da un malfunzionamento del dominio polyfill.io collegato ai fornitori HbbTV di alcune emittenti.

Cosa fare (e soprattutto cosa non fare) in attesa di una soluzione

Prima regola: non inserire nessun dato personale in quel pop-up. Visto che al momento non è chiaro se si tratti di un semplice bug interno o di qualcosa di più sgradevole come un malware, meglio andarci coi piedi di piombo. Per tornare a guardare il digitale terrestre senza interruzioni, l’unica via praticabile adesso è disattivare temporaneamente lo standard HbbTV. Si perde qualche funzione interattiva, è vero, ma almeno si torna a passare da un canale all’altro liberamente.

La procedura è semplice: si va in Impostazioni trasmissione, poi Trasmissioni avanzate, quindi Impostazioni HbbTV e si disabilita il servizio. Cancellare anche i dati di navigazione può alzare ancora un po’ il livello di sicurezza.

Nel frattempo è arrivata in redazione la dichiarazione ufficiale del produttore. Samsung Electronics Italia precisa che l’anomalia legata al dominio Polyfill.io comparsa su alcuni modelli di Smart TV non dipende da un malfunzionamento del prodotto. L’azienda conferma che il problema si è verificato sul servizio HbbTV trasmesso su alcuni canali locali del digitale terrestre nella regione Lombardia. Samsung dichiara di applicare lo standard più recente per la gestione dei servizi HbbTV e di essere in contatto con il fornitore del servizio per arrivare in fretta a una soluzione. Chi vuole disattivare il servizio fin da subito può comunque contattare i canali di assistenza Samsung.