Wikipedia porta su iPhone “Which came first?”, il gioco quotidiano di storia

Wikipedia ha appena portato su iPhone il suo gioco quotidiano di curiosità storiche, e si chiama “Which came first?”. Da oggi la novità è inclusa nell’ultima versione dell’app iOS di Wikipedia, dopo aver fatto il suo debutto inizialmente su Android. Un modo semplice, e francamente divertente, per mettere alla prova quanto si sa davvero di storia mondiale.

Come funziona il gioco quotidiano di Wikipedia

Il meccanismo è essenziale, ed è proprio questa la sua forza. Ogni giorno il gioco quotidiano propone cinque domande, tutte costruite intorno a eventi storici realmente accaduti. La particolarità sta nel fatto che ogni evento è legato al giorno in cui si gioca: in pratica, le domande riguardano cose successe proprio in quella data, magari secoli fa. Non si tratta quindi di un quiz a caso, ma di qualcosa che cambia di giorno in giorno e che resta agganciato al calendario.

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Il nome stesso, Which came first?, dice già tutto. Bisogna indovinare quale tra due eventi sia avvenuto prima dell’altro. Sembra facile, ma chi ci prova si accorge subito che mettere in fila la cronologia degli avvenimenti non è mai così scontato. È il tipo di sfida che intrattiene per qualche minuto e, nel frattempo, fa scoprire qualcosa di nuovo sulla storia del mondo.

Dove trovare “Which came first?” su iPhone

Per chi usa iPhone, raggiungere il gioco è immediato. Basta aggiornare l’app di Wikipedia all’ultima versione disponibile e poi cercare il nuovo “Which came first?” all’interno del feed Explore, la sezione dove l’app raccoglie contenuti da esplorare. Da lì il passo verso le cinque domande del giorno è davvero breve.

Nel complesso si presenta come un modo piacevole per interagire con i fatti storici, allenare la memoria su eventi mondiali e, perché no, imparare qualche dettaglio su episodi accaduti centinaia di anni fa proprio nella data odierna. L’idea di legare ogni partita al calendario aggiunge un piccolo motivo in più per tornarci ogni mattina, quasi come si farebbe con un appuntamento fisso.

L’arrivo su iOS completa un percorso iniziato altrove, portando anche sugli iPhone una funzione pensata per chi ama curiosare tra le pieghe della storia senza prendersi troppo sul serio. Cinque domande al giorno, un evento del passato dopo l’altro, e la curiosità di scoprire quale sia arrivato prima.

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