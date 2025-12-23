Smart #2: con la presentazione che si avvicina immaginato il possibile aspetto

Smart torna a concentrarsi sulle vetture ultracompatte. A tal proposito, la nuova Smart #2 promette di essere la citycar elettrica che molti appassionati aspettavano. La vettura presenta due posti, due porte e trazione posteriore, ed è pensata per muoversi agilmente in città. Il lancio ufficiale è previsto per la fine del 2026, ma le prime consegne sulle strade arriveranno nel 2027. I test su strada sono già iniziati, anche se al momento i prototipi montano la nuova piattaforma, ma mantengono la vecchia carrozzeria. Ciò permette agli ingegneri di perfezionare le prestazioni e l’autonomia elettrica. Senza svelare ancora il design definitivo.

Scopriamo i dettagli emersi sulla nuova Smart #2

Mentre si attendono le foto spia ufficiali, i designer hanno immaginato il possibile look della nuova vettura. Ciò attraverso render che uniscono elementi dei modelli più recenti con dettagli della storica ForTwo. L’auto poggerà sulla piattaforma Electric Compact Architecture (ECA), frutto del lavoro congiunto tra il team Smart e Mercedes. Gli appassionati possono quindi farsi un’idea di massima: proporzioni compatte, linee essenziali e un design urbano.

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E non è tutto. La Smart #2 non sarà solo piccola e pratica: il powertrain elettrico promette prestazioni superiori rispetto alla vecchia ForTwo. Con un occhio particolare all’autonomia e all’efficienza energetica. A tal proposito, la casa automobilistica ha voluto ascoltare le richieste dei clienti, offrendo una citycar che unisca agilità, comfort e sostenibilità.

Nei prossimi mesi, lo sviluppo continuerà a ritmo serrato. Dunque, potrebbe non essere troppo lontano l’arrivo di foto ufficiali e dettagli tecnici più concreti. Quel che è certo è che la Smart #2 rappresenta un ritorno alle origini per la marca. La quale sta puntando su una mobilità elettrica compatta, moderna e pensata per il traffico urbano. Con tale modello, Smart conferma la sua capacità di combinare innovazione tecnologica, design riconoscibile e funzionalità pratica. Riportando l’attenzione sulle citycar elettriche e sul loro ruolo nelle città.