Sleemon: quando l’IA incontra il riposo e la salute

Oggi vi parliamo di un caso in cui il riposo e il recupero si uniscono all’intelligenza artificiale, tutto ciò prende corpo all’interno di un marchio storico per quanto riguarda la Cina che sta iniziando a farsi sentire anche oltre i confini della propria nazione, il marchio in questione prende il nome di Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd., nasce nel 1984 ed è la prima azienda di materassi quotata in borsa proprio a Shanghai, quest’ultima sta attirando tanti interessi grazie ad una strategia che unisce per l’appunto la tecnologia a riposo.

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Grande espansione

Per davvero tanti anni l’azienda ha avuto un nome riservato soprattutto all’ambiente domestico, sebbene fosse una realtà assolutamente consolidata, dopo un lungo periodo nella propria Confor zone però la società ha deciso di espandersi e sta puntando in alto, non a caso di recente ha presentato soluzioni che si sviluppano assolutamente oltre il classico concetto di materasso, questo poiché nel 2024 ha deciso di lanciare una linea del tutto nuova, si tratta nello specifico di una gamma di materassi intelligenti che tramite un particolare sistema sviluppato dall’azienda e supportato dall’intelligenza artificiale riesce ad adattarsi in tempo reale alle condizioni dell’utente, tale tecnologia è talmente efficace aver ottenuto anche la certificazione e L4, la più alta per questa tipologia di prodotti.

A rendere tutto questo ancora più evoluto, c’è pensato poi la partnership con BrainCo, tramite questa società infatti l’azienda ha sviluppato dapprima un materasso in grado di monitorare l’attività cerebrale tramite elettroencefalogramma e ora punta a una nuova versione in grado di monitorare in diretta gli Stati del sonno dell’utente, per poi segnalare eventuali pericoli per la salute.

In parole povere, questa società rappresenta uno step evolutivo importante che punta ad una profonda integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita di ognuno di noi al punto da trasformarla in un certo senso in una guardiana della nostra salute dal momento che questa piattaforma tecnologica molto presto potrebbe evolversi e diventare una vera e propria piattaforma di gestione di determinate patologie croniche ed in particolare quelle cardiovascolari e respiratorie che, come ben sappiamo durante il sonno alle volte portano ad apnee potenzialmente problematiche.