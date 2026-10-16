Sicurezza OT: l’attacco ai frigo dei supermercati francesi

L’attacco ai supermercati francesi che ha preso di mira i sistemi di refrigerazione dei punti vendita racconta una storia che va ben oltre il singolo episodio. Una debolezza condivisa, presente in una lunga serie di impianti simili tra loro, è bastata per mettere a rischio centinaia di installazioni. Il caso dimostra che la sicurezza OT non si può più considerare una faccenda da tecnici chiusi in sala macchine. È prima di tutto una questione di governance, cioè del modo in cui un’organizzazione decide, controlla e si prende la responsabilità dei propri processi.

Per capire la portata della vicenda conviene partire da cosa si intende per tecnologia operativa. Con questa espressione si indicano i sistemi che non gestiscono dati o documenti ma processi fisici veri e propri. Nel caso di un supermercato si parla dei banchi frigo, delle celle e di tutto quello che serve a mantenere la giusta temperatura dei prodotti. Quando questi apparati vengono colpiti, il problema non resta confinato a uno schermo. Tocca direttamente il controllo dei processi fisici e quindi il funzionamento quotidiano del negozio.

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Una falla comune che si moltiplica

Il punto più delicato emerso da questo episodio riguarda proprio la natura condivisa della vulnerabilità. Quando la stessa debolezza si ripete identica su moltissimi impianti, basta trovarla una volta per poterla sfruttare ovunque. Ed è così che un attacco può allargarsi rapidamente da un singolo sito a centinaia di installazioni distribuite sul territorio. Una sorta di effetto domino che rende la sicurezza OT un tema da affrontare su scala ampia e non punto vendita per punto vendita.

A pesare sono diversi fattori che si intrecciano tra loro. Ci sono anzitutto i dispositivi obsoleti, apparecchi installati magari molti anni fa e pensati in un’epoca in cui la protezione informatica non era una priorità. Poi ci sono gli accessi remoti, comodi per la manutenzione e il monitoraggio a distanza ma potenzialmente pericolosi se non vengono gestiti con attenzione. Infine c’è il ruolo dei fornitori, che spesso installano, configurano e assistono questi sistemi. Ognuno di questi elementi da solo può sembrare un dettaglio. Messi insieme diventano un varco.

Governance e continuità operativa al centro

Proprio per questo il discorso si sposta dal piano tecnico a quello organizzativo. La governance della sicurezza negli ambienti operativi significa sapere quali dispositivi sono in funzione, chi può accedervi e con quali modalità, quali responsabilità hanno i partner esterni. Senza una visione d’insieme di questo tipo anche le migliori soluzioni tecnologiche rischiano di lasciare scoperti dei punti critici, soprattutto quando la stessa configurazione viene replicata in molte sedi diverse.

C’è poi il tema della continuità operativa, che in contesti come la grande distribuzione assume un peso enorme. Un guasto o una manomissione dei sistemi di refrigerazione non è un semplice disservizio informatico da risolvere con calma. Coinvolge la merce esposta, la sua conservazione e l’operatività stessa del punto vendita. Ecco perché la protezione di questi impianti viene sempre più legata alla capacità dell’azienda di garantire che le attività vadano avanti senza interruzioni.

L’attacco ai supermercati francesi mette quindi in fila tutte le fragilità tipiche degli ambienti industriali e commerciali moderni. Apparecchi datati, collegamenti dall’esterno e una catena di fornitori che interviene sugli impianti rendono la protezione di questi sistemi un problema che riguarda insieme gestione, continuità del servizio e controllo diretto dei processi fisici.

Fonte: TecnoAndroid