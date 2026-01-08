Segway Navimow: i nuovi tosaerba al CES 2026

Il CES di Las Vegas è una cornice importante che però non accoglie soltanto tecnologia pensata in chiave assolutamente digitale, sono presenti tante aziende che offrono prodotti destinati a una variegata cerchia di possibilità, oggi vi parliamo di quanto mostrato dalla nota azienda Segway Navimow, azienda che dà sempre si occupa di robot tosaerba e che ha sfruttato la nota fiera per presentare ben nove inediti modelli suddivisi in quattro famiglie: i2 (AWD e LiDAR), H2, Terranox e X4.

Tutti i modelli si basano sul concetto Drop and Mow, in parole povere, non hanno bisogno di nessun tipo di cavo perimetrale e nemmeno di antenne per definire l’area all’interno della quale lavorare, posizionamento RTL e telemetria Lidar, permettono al robot di analizzare correttamente le dimensioni del prato che devono tosare senza nessun tipo di problema, il tutto è integrato con la tecnologia Xero turn AWD che gli permette facilmente di superare pendenze, ruotare attorno al proprio asse ed evitare dunque di strappare erba o addirittura intere zolle, vediamo nel dettaglio i vari modelli.

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Nuovi modelli in quattro serie

NAVIMOW X4

X430: fino 4.000m2

fino 4.000m2 X450: fino 6.000m2

Questi due modelli sono dotati di tutto il comparto descritto sopra e riescono a lavorare fino a pendenza dell’84%, sono dotati di sistema di controllo della trazione che riesce a regolare dinamicamente la coppia, offrono un sistema di taglio piatto con due dischi da taglio a 12 lame e due motori da taglio da 180 W il tutto alimentato da un sistema di ricarica rapida che permette di coprire fino a 4000 m quadri in appena 11 ore, i sistemi di navigazione permettono una visione a 360° e il tutto è protetto dalla resistenza IPX6.

SERIE NAVIMOW i2

i2 AWD i206 AWD: fino 600m2 i210 AWD: fino 1.000m2

i2 LiDAR i215 LiDAR: fino 1.500m2



I modelli in questione invece godono di una tecnologia assolutamente d’eccezione, definita come Turf-Safe Xero-turn AWD, la quale garantisce la trazione integrale, prima volta nella categoria, è infatti presente un sistema a tre ruote motrici per pendenze fino al 45% e la terza ruota garantisce efficienza energetica migliorando l’autonomia del 30% rispetto alla generazione precedente, non a caso il modello in questione grazie alla tecnologia Lidar e dedicato ai giardini più complessi, dal momento che tutto ciò permette una scansione di 200.000 punti al secondo in grado di creare una mappa 3D assolutamente dettagliata.

SERIE NAVIMOW H2

H210: fino 1.000m2

fino 1.000m2 H220: fino 2.000m2

Questi modelli invece sono dedicati assolutamente ai prati più complessi esistenti al mondo, tale lavoro è permesso dalla presenza del sistema EFLS LiDAR+, unisce LiDAR, RKT e visione all’interno di un unico pacchetto di navigazione che permette un movimento assolutamente preciso, è possibile infatti evitare gli ostacoli con il rilevamento di questi ultimi fino a 1 cm, è presente il controllo della stabilità fino a un massimo di 45° di pendenza con mappatura automatica.

SERIE TERRANOX

CM120M1: fino 12.000m2

fino 12.000m2 CM240M1: fino 24.000m2

In ultimo abbiamo la serie assolutamente top dedicata ai prati di grandi dimensioni, è presente il sistema di trazione integrale e il suo funzionamento è davvero molto semplice, quest’ultima è dedicato a prati ampi più che complessi non a caso in un solo giorno è in grado di tagliare l’equivalente di un campo da calcio.