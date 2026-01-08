Segway Navimow: i nuovi tosaerba al CES 2026

Il CES di Las Vegas è una cornice importante che però non accoglie soltanto tecnologia pensata in chiave assolutamente digitale, sono presenti tante aziende che offrono prodotti destinati a una variegata cerchia di possibilità, oggi vi parliamo di quanto mostrato dalla nota azienda Segway Navimow, azienda che dà sempre si occupa di robot tosaerba e che ha sfruttato la nota fiera per presentare ben nove inediti modelli suddivisi in quattro famiglie: i2 (AWD e LiDAR), H2, Terranox e X4.
Tutti i modelli si basano sul concetto Drop and Mow, in parole povere, non hanno bisogno di nessun tipo di cavo perimetrale e nemmeno di antenne per definire l’area all’interno della quale lavorare, posizionamento RTL e telemetria Lidar, permettono al robot di analizzare correttamente le dimensioni del prato che devono tosare senza nessun tipo di problema, il tutto è integrato con la tecnologia Xero turn AWD che gli permette facilmente di superare pendenze, ruotare attorno al proprio asse ed evitare dunque di strappare erba o addirittura intere zolle, vediamo nel dettaglio i vari modelli.
Nuovi modelli in quattro serie
NAVIMOW X4
- X430: fino 4.000m2
- X450: fino 6.000m2
Questi due modelli sono dotati di tutto il comparto descritto sopra e riescono a lavorare fino a pendenza dell’84%, sono dotati di sistema di controllo della trazione che riesce a regolare dinamicamente la coppia, offrono un sistema di taglio piatto con due dischi da taglio a 12 lame e due motori da taglio da 180 W il tutto alimentato da un sistema di ricarica rapida che permette di coprire fino a 4000 m quadri in appena 11 ore, i sistemi di navigazione permettono una visione a 360° e il tutto è protetto dalla resistenza IPX6.
SERIE NAVIMOW i2
- i2 AWD
- i206 AWD: fino 600m2
- i210 AWD: fino 1.000m2
- i2 LiDAR
- i215 LiDAR: fino 1.500m2
I modelli in questione invece godono di una tecnologia assolutamente d’eccezione, definita come Turf-Safe Xero-turn AWD, la quale garantisce la trazione integrale, prima volta nella categoria, è infatti presente un sistema a tre ruote motrici per pendenze fino al 45% e la terza ruota garantisce efficienza energetica migliorando l’autonomia del 30% rispetto alla generazione precedente, non a caso il modello in questione grazie alla tecnologia Lidar e dedicato ai giardini più complessi, dal momento che tutto ciò permette una scansione di 200.000 punti al secondo in grado di creare una mappa 3D assolutamente dettagliata.
SERIE NAVIMOW H2
- H210: fino 1.000m2
- H220: fino 2.000m2
Questi modelli invece sono dedicati assolutamente ai prati più complessi esistenti al mondo, tale lavoro è permesso dalla presenza del sistema EFLS LiDAR+, unisce LiDAR, RKT e visione all’interno di un unico pacchetto di navigazione che permette un movimento assolutamente preciso, è possibile infatti evitare gli ostacoli con il rilevamento di questi ultimi fino a 1 cm, è presente il controllo della stabilità fino a un massimo di 45° di pendenza con mappatura automatica.
SERIE TERRANOX
- CM120M1: fino 12.000m2
- CM240M1: fino 24.000m2
In ultimo abbiamo la serie assolutamente top dedicata ai prati di grandi dimensioni, è presente il sistema di trazione integrale e il suo funzionamento è davvero molto semplice, quest’ultima è dedicato a prati ampi più che complessi non a caso in un solo giorno è in grado di tagliare l’equivalente di un campo da calcio.