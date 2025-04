Sunseeker X5: il robot tagliaerba senza fili che ci ha semplificato la vita, la recensione

Negli ultimi mesi qui su Tecnoandroid.it abbiamo provato diversi robot tagliaerba, ma il Sunseeker X5 ci ha davvero colpiti per una serie di motivi che vanno ben oltre il semplice taglio dell’erba. Fin dai primi momenti, ci siamo resi conto di trovarci davanti a un prodotto di fascia alta, pensato per chi ha un giardino ampio e cerca qualcosa che funzioni davvero in autonomia, senza troppi smanettamenti o interventi manuali.

Abbiamo avuto l’opportunità di testarlo in un giardino di circa 1500 m², con pendenze abbastanza evidenti e zone irregolari. Era il terreno perfetto per capire fino a che punto il Sunseeker X5 potesse essere all’altezza della sua promessa: gestire superfici fino a 2000 m², senza filo perimetrale.

Installazione senza stress: il vero punto di svolta

Uno degli aspetti che ci ha convinti fin da subito è stata l’installazione senza cavi. Non dover scavare o posare fili per delimitare l’area di lavoro è stato un enorme sollievo. Abbiamo scaricato l’app, acceso il robot e seguito passo dopo passo la mappatura guidata, che sfrutta il sistema AONavi, un mix di RTK-GNSS, VSLAM e Vision AI.

Il risultato è stato sorprendente: il robot ha imparato la forma del giardino in pochi minuti e ha iniziato a muoversi con una precisione quasi chirurgica, evitando aiuole, muretti, siepi e ogni altro ostacolo. Non abbiamo dovuto intervenire praticamente mai per correggere il percorso.

Navigazione e precisione: zero errori

Abbiamo messo alla prova il Sunseeker X5 in condizioni molto diverse, anche con zone erbose poco definite e ostacoli imprevisti. Grazie alla telecamera binoculare, al sensore anticollisione e al sistema di visione artificiale, il robot è sempre riuscito ad aggirare tutto in modo naturale. Nessun urto violento, nessuna situazione fuori controllo.

Il bump sensor, integrato nel paraurti anteriore, funziona bene come ulteriore protezione. Ogni volta che si avvicinava a un ostacolo non mappato, rallentava e cambiava direzione senza danneggiarsi. È un comportamento che ci ha colpiti, perché non sempre si trova una tale fluidità nei robot da giardino.

Trazione integrale: affronta le salite senza affanno

Una delle nostre preoccupazioni iniziali riguardava la pendenza. Nel nostro giardino, alcune zone superano il 30%, e pochi robot tagliaerba riescono a muoversi con disinvoltura in queste condizioni. Il Sunseeker X5, invece, è progettato per affrontare pendenze fino al 60%, e si vede.

La trazione integrale lavora bene anche su terreni umidi o sconnessi. Durante le giornate di pioggia (quando il sensore non ha fatto rientrare il robot in tempo), il grip delle ruote è rimasto efficace. È riuscito a completare il lavoro anche in zone dove altri modelli si sarebbero impantanati o bloccati.

Taglio preciso e regolabile: prato sempre curato

Il robot è dotato di un disco di taglio flottante da 22 cm e una regolazione elettrica dell’altezza da 20 a 60 mm. Abbiamo provato diverse altezze in base alla stagione, e il passaggio da un’impostazione all’altra è stato immediato, direttamente dall’app.

Il taglio ci è sembrato uniforme, anche lungo i bordi e nelle zone difficili da raggiungere. Certo, non aspettatevi la rifinitura manuale, ma per la manutenzione settimanale di un giardino di grandi dimensioni è più che sufficiente.

App ben fatta e controllo completo anche senza internet

Un altro punto a favore è la gestione da app, disponibile sia via Bluetooth che Wi-Fi. Durante la prima configurazione, abbiamo usato il nostro smartphone per guidare il robot manualmente lungo i confini del giardino. Una volta completata la mappatura, il robot ha iniziato a lavorare in totale autonomia, anche senza connessione internet attiva.

Abbiamo apprezzato anche la possibilità di pianificare gli orari di lavoro in base ai giorni della settimana. Di notte, il robot lavora in silenzio – i 60 dB(A) dichiarati sono realistici – e le luci LED frontali rendono visibile il passaggio anche al buio.

Sicurezza e robustezza: costruito per durare

Il pulsante di emergenza STOP è a portata di mano e può essere premuto in ogni momento per bloccare tutto all’istante. Un dettaglio semplice ma fondamentale, soprattutto se ci sono bambini o animali in giardino.

Inoltre, la scocca è solida e ben costruita. Nonostante il robot pesi solo 12,2 kg, trasmette un senso di robustezza e stabilità. Le dimensioni compatte (67,5 x 42 x 26 cm) lo rendono facile da spostare, e anche da pulire. Noi l’abbiamo lavato con un getto d’acqua moderato, approfittando del grado di protezione IPX5, e non ha mostrato il minimo problema.

Autonomia intelligente e ricarica automatica

Il robot è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5.0Ah, che nella nostra esperienza ha garantito circa 80 minuti di lavoro continuo. Quando l’autonomia scende, il Sunseeker X5 torna in automatico alla base di ricarica e poi riprende da dove si era interrotto. Non abbiamo mai dovuto fare nulla manualmente.

Una volta impostato, si prende cura del prato da solo, giorno dopo giorno. Questo è esattamente il tipo di comodità che ci aspettavamo da un dispositivo di fascia alta.

Controllo remoto con 4G opzionale: utile ma non indispensabile

Noi abbiamo utilizzato il robot senza il modulo 4G, ma è disponibile come opzione per chi desidera avere il controllo completo anche da lontano. Se si vive fuori città o si ha un’abitazione secondaria con giardino, potrebbe essere una funzione molto utile. In ogni caso, anche senza questa opzione, il robot si comporta in modo impeccabile.

Sunseeker X5: ecco cosa ci è piaciuto di più, il nostro elenco dei PRO

Dopo settimane di utilizzo costante, possiamo dire che il Sunseeker X5 ci ha lasciati molto soddisfatti. Ecco i punti che secondo noi fanno davvero la differenza:

Installazione senza fili : niente scavi, niente fili da sistemare, si fa tutto in pochi minuti;

Navigazione precisa grazie alla tecnologia AONavi e alla telecamera binoculare;

Trazione integrale efficace anche su pendenze impegnative;

Autonomia intelligente e ricarica automatica senza intoppi;

Silenzioso, sicuro e robusto , perfetto anche per l’uso notturno;

App intuitiva , che funziona anche senza rete Wi-Fi;

Taglio uniforme e regolabile elettronicamente.

Conclusioni e prezzo: questo è un investimento per cui vale la pena

Il Sunseeker X5 non è un robot economico, ma è un investimento che restituisce tempo, praticità e qualità del risultato. Non dover più preoccuparsi del taglio dell’erba, soprattutto su superfici ampie, è un sollievo che abbiamo davvero apprezzato.

Se si dispone di un giardino di grandi dimensioni e si cerca un robot rasaerba professionale, affidabile e davvero autonomo, il Sunseeker X5 è una scelta che consigliamo senza esitazioni. Acquistare questo prodotto sul sito ufficiale per 1804,05 € in sconto del 5% può sembrare una spesa ingente, ma ne guadagnerete in riposo e soprattutto precisione. Sarà come avere una sorta di giardiniere ma che pagherete solo una volta e basta. Potete effettuare l’acquisto anche in tre comode rate utilizzando la soluzione PayPal: in quel caso pagherete per tre mesi 601,35 €.