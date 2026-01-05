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Segway Navimow al CES 2026: nove nuovi robot tosaerba per ogni tipo di prato

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
Segway Navimow al CES 2026: nove nuovi robot tosaerba per ogni tipo di prato

Al CES 2026 di Las Vegas, Segway ha presentato una profonda evoluzione della linea Navimow, svelando nove nuovi robot tosaerba suddivisi in quattro serie: i2, H2, Terranox e X4. L’obiettivo è coprire esigenze molto diverse, dal giardino residenziale al grande prato professionale, puntando su automazione completa e precisione di navigazione.

Niente fili e installazione semplificata

Tutti i nuovi Segway Navimow sono modelli “drop and mow”. Non servono cavi perimetrali né antenne esterne. Il posizionamento si basa su RTK e telemetria LiDAR, che permettono ai robot di interpretare correttamente lo spazio di lavoro. La trazione Xero-turn AWD consente di affrontare pendenze importanti e di ruotare sul posto senza danneggiare l’erba.

Alcuni modelli adottano anche LiDAR a stato solido sviluppato con RoboSense, mentre il software Fleet Managementconsente la gestione remota di più dispositivi, utile in contesti professionali.

Serie Navimow X4

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La serie X4 è pensata per grandi superfici ed evolve la precedente X3. Include i modelli X430 e X450, capaci di coprire fino a 6.000 m². Grazie al sistema Xero-turn AWD, possono lavorare su pendenze fino all’84%. Il sistema di taglio MowMentum utilizza due dischi con dodici lame e motori da 180 W. La navigazione combina RTK a tripla frequenza, VSLAM e sensori visivi e inerziali.

Serie Navimow i2

Segway Navimow CES 2026 - funzionalitàSegway Navimow CES 2026 - specificheSegway Navimow CES 2026 - utilizzo

La serie i2 è dedicata ai giardini residenziali. La versione i2 AWD introduce la trazione integrale nel segmento domestico, con pendenze fino al 45%. I modelli i206 AWD e i210 AWD coprono fino a 1.000 m². La variante i2 LiDAR, con il modello i215 LiDAR, arriva a 1.500 m² e usa una mappatura 3D avanzata per muoversi con precisione anche di notte.

Serie H2 e Terranox

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Navimow H2 è pensata per prati complessi, con il sistema EFLS LiDAR+ che combina LiDAR, RTK e visione artificiale. I modelli H210 e H220 arrivano fino a 2.000 m². Al vertice c’è Terranox, con trazione AWD e capacità fino a 24.000 m², adatta a contesti professionali.

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Disponibilità

Segway aprirà i preordini il 16 gennaio per le serie i2 AWD e X4. Per gli altri modelli, i dettagli arriveranno nelle prossime settimane.