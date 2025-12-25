SEGA Mega Drive rivive online: recuperate 144 ROM inedite, c’è un browser Web

Quando si parla di distribuzione digitale, il pensiero corre subito a piattaforme moderne. Eppure, molto prima di Steam, SEGA aveva già sperimentato un modello sorprendentemente avanzato. A metà degli anni ’90, in piena era Mega Drive, la casa giapponese lanciò negli Stati Uniti un servizio in abbonamento che permetteva di scaricare giochi e applicazioni direttamente sulla console, sfruttando il segnale della TV via cavo.

Il SEGA Channel, un’idea in anticipo sui tempi

Il servizio si chiamava SEGA Channel e costava circa 15 dollari al mese. Funzionava senza internet domestico, ancora poco diffuso all’epoca, e permetteva l’accesso a un catalogo a rotazione di giochi e software. In totale, nel corso della sua vita, furono distribuiti 144 contenuti, tra titoli completi, versioni speciali e applicazioni sperimentali.

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Gran parte di questo materiale è rimasta irraggiungibile per decenni. Alcune ROM non erano mai state pubblicate su cartuccia e si pensava fossero andate perse per sempre. La situazione è cambiata nelle ultime ore grazie a un importante lavoro di recupero.

Un’operazione di preservazione senza precedenti

La Video Game History Foundation ha annunciato di essere riuscita a recuperare l’intero catalogo del SEGA Channel. L’operazione è stata complessa e ha richiesto la collaborazione di ex membri dello staff del servizio, che all’epoca avevano realizzato backup su nastro dei contenuti trasmessi.

Tra le scoperte più interessanti figurano diverse esclusive. Spicca Garfield Caught in the Act: The Lost Levels, una sorta di contenuto aggiuntivo del gioco retail, e The Flintstones (Movie Game), considerato fino a oggi definitivamente perduto. C’è anche Iron Hammer, un progetto pensato per un visore VR mai arrivato sul mercato, oltre a Waterworld e Pico Ports.

Il browser Web su Mega Drive

Il recupero ha riportato alla luce anche un elemento quasi incredibile per l’epoca: un browser internet funzionante, chiamato Web Blaster. Si trattava di una soluzione rudimentale, ma dimostra quanto SEGA stesse sperimentando già allora forme di interazione digitale che sarebbero diventate comuni solo molti anni dopo.

Oltre ai giochi, sono stati preservati menu di sistema, dati di programmazione, fan art e suggerimenti di gioco trasmessi direttamente dal canale, offrendo uno spaccato completo dell’esperienza originale.

Versioni ridotte e archivi pubblici

Non tutti i titoli erano identici alle versioni su cartuccia. Alcuni, come Super Street Fighter II o Mortal Kombat III, erano proposti in edizioni ridotte, con roster dimezzati o contenuti suddivisi in più parti per rientrare nei limiti tecnici del servizio.

Il materiale recuperato è organizzato in due grandi archivi. La Michael Shorrock Collection raccoglie documenti interni, materiale promozionale e dati commerciali, mentre l’archivio delle ROM è disponibile via Torrent e tramite il sito Gaming Alexandria.

Un recupero che non riguarda solo la nostalgia, ma racconta quanto alcune idee considerate moderne fossero già state immaginate oltre trent’anni fa.