Sconto del 29% per il monitor Gawfolk IPS ultra-wide 34 pollici: Amazon sempre più folle

Incredibile l’offerta che Amazon mette oggi a disposizione per l’acquisto del monitor Gawfolk IPS ultra-wide 120Hz da 34 pollici. Con un 29% di sconto sul prezzo di listino di 239,99 euro, il costo da pagare per poter acquistare il monitor è di soli 169,99 euro. Tra i tanti punti di forza di questo monitor c’è l‘adaptive FreeSync. Caratteristica che consente di prevenire sfarfallii e errori dell’immagine sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con il frame rate della scheda grafica.

oltre a ciò, è bene sapere che utilizzando la tecnologia DC global dimming, può raggiungere un’alta frequenza di aggiornamento senza sfarfallio, e dopo l’attivazione della modalità a bassa luce blu, può filtrare efficacemente la luce blu a onde corte, risultando comunque confortevole per gli occhi anche dopo un uso prolungato. Siete tra coloro che utilizzano il monitor per tantissime ore? Se la risposta è sì, non potete non approfittarne.

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Monitor Gawfolk IPS ultra-wide 27 pollici: in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, tra i tanti punti di forza di questo monitor c’è l’adaptive FreeSync. Caratteristica che consente di prevenire sfarfallii e errori dell’immagine sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con il frame rate della scheda grafica. E’ chiaro, dunque, che il monitor Gawfolk IPS ultra-wide 34 pollici è perfetto per tutti gli appassionati di gaming.

Tra le tante caratteristiche non ne passa inosservata una in particolare. L’alto tasso di aggiornamento di 120Hz mostra i movimenti in modo più chiaro e minimizza lo sfarfallio dello schermo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Non a caso, infatti, il tasso di aggiornamento predefinito è di 60Hz mentre il cavo HDMI supporta fino a 100Hz. Non potete dunque perdere questa occasione per dare il via a sessioni di gaming uniche. Oggi il monitor Gawfolk IPS ultra-wide 34 pollici costa solamente 169,99 euro.