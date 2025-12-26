Schermi che lampeggiano su macOS 26: cosa sta succedendo

Fin dall’arrivo di macOS 26, soprannominato Tahoe, diversi utenti hanno cominciato a notare un piccolo ma fastidioso fenomeno sui loro Mac: lo schermo che sfarfalla. Non si tratta di blackout o crash spettacolari, ma di rapidi lampeggi che, pur durando solo pochi istanti, riescono a distrarre e irritare chi lavora sul computer. Stranamente, il problema non sembra legato a un modello specifico: colpisce sia i MacBook, sia gli iMac, sia i display esterni, inclusi quelli ufficiali Apple come lo Studio Display, così come monitor di terze parti collegati via cavo.

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Il misterioso sfarfallio dei Mac con macOS Tahoe

Il pattern dello sfarfallio è curioso: succede spesso quando si passa da contenuti scuri a contenuti chiari, oppure passando tra app con sfondi molto chiari, o ancora mentre si scorre una pagina web bianca. In alcuni casi il lampeggio è singolo e quasi impercettibile, in altri si ripete più volte nell’arco di qualche secondo. Nonostante i piccoli aggiornamenti successivi a Tahoe (26.1 e 26.2), il fenomeno sembra persistere, e Apple, almeno pubblicamente, non ha ancora ammesso l’esistenza del problema.

Tra chi ha provato a investigare, molti suggeriscono che il bug potrebbe avere a che fare con il controller del display e, in particolare, con il cosiddetto “temporal dithering“. In sostanza, Apple applica un algoritmo che simula sfumature più uniformi e dettagliate, un po’ come fa il PWM dimming per la luminosità. Alcuni utenti potrebbero essere più sensibili a questo effetto, percependo lo sfarfallio più intensamente di altri. Chi ha tentato di disattivare funzioni come True Tone, Night Shift o la regolazione automatica della luminosità ha ottenuto risultati altalenanti: la disattivazione di Night Shift sembra ridurre leggermente l’incidenza dello sfarfallio, ma non lo elimina del tutto.

Per chi vuole tentare una soluzione più tecnica, esiste Stillcolor, un software open-source che permette di disattivare il temporal dithering. Alcuni utenti raccontano di aver risolto il problema grazie a questo tool, mentre altri non hanno notato alcuna differenza. In ogni caso, il bug di macOS 26 resta un piccolo enigma tecnologico: abbastanza evidente da essere fastidioso, ma non così grave da fermare il lavoro. La speranza è che Apple lo riconosca e intervenga con un fix nei prossimi aggiornamenti, perché per chi passa ore davanti allo schermo anche un singolo lampeggio può risultare sorprendentemente stancante.

In definitiva, lo sfarfallio di macOS Tahoe è un esempio perfetto di come anche aggiornamenti attentamente testati possano generare effetti sottili ma percepibili, legati a dettagli molto tecnici della gestione del display, e di come la comunità di utenti sia pronta a sperimentare soluzioni creative in attesa di un intervento ufficiale.