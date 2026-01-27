Samsung TV può esplorare la memoria dei Galaxy in wireless: come fare

L’integrazione tra dispositivi è uno dei cardini della strategia di Samsung, che da tempo punta a rendere smartphone, TV ed elettrodomestici parti di un unico ecosistema coerente. L’ultimo aggiornamento software per le smart TV va proprio in questa direzione e introduce una funzione che semplifica la fruizione dei contenuti domestici: con Tizen 9, i televisori del marchio possono esplorare in modalità wireless la memoria di smartphone e tablet Galaxy.

Tizen 9 rafforza l’ecosistema Samsung

La novità è legata all’arrivo di Tizen 9, già disponibile sui TV Samsung più recenti. I modelli del 2024 hanno ricevuto l’aggiornamento a fine anno, mentre parte della gamma 2023 è ancora in fase di distribuzione. Non si tratta però solo di una questione lato televisore: anche il dispositivo mobile deve rispettare alcuni requisiti precisi per abilitare la funzione.

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Serve infatti uno smartphone o tablet Galaxy aggiornato a One UI 7.0 o versioni successive, dove è stata introdotta e migliorata la funzione Condivisione Archiviazione. Inoltre, TV e dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi, utilizzare lo stesso account Samsung e risultare associati all’interno dell’app SmartThings.

Come funziona l’accesso alla memoria del dispositivo

Una volta soddisfatte queste condizioni, la procedura è piuttosto lineare. L’associazione iniziale avviene tramite Bluetooth, con la richiesta di conferma sullo smartphone o tablet. A quel punto, dal menu principale del televisore basta aprire la sezione Dispositivi connessi e selezionare il Galaxy dall’elenco.

Il TV mette così a disposizione un file manager integrato che consente di navigare nella memoria del dispositivo mobile. Foto e video possono essere visualizzati direttamente sul grande schermo, senza passaggi intermedi o duplicazioni di file. I documenti, invece, restano esclusi: non possono essere aperti né modificati dal televisore. Al termine, la condivisione si interrompe semplicemente scollegando il dispositivo dal menu Bluetooth. Tutto dunque risulta molto più semplice di quanto possiate pensare, a portata di chiunque.