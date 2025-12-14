Samsung rivela dettagli del Galaxy Z Fold 8

Gli smartphone pieghevoli prodotti da Samsung hanno riscosso un successo notevole, al punto da rendere il colosso una delle principali aziende di riferimento nel settore dei dispositivi con display flessibili. Nonostante ciò, le critiche mosse dagli utenti ad alcuni punti deboli degli smartphone più recenti non sono mancate e ciò avrebbe indotto l’azienda a prendere atto delle pecche dei suoi ultimi prodotti al fine di migliorare le prossime generazioni. A quanto pare, infatti, già nel 2026, con l’arrivo del Samsung Galaxy Z Fold 8, gli utenti avranno modo di ottenere uno smartphone con display flessibile dotato di una migliore durata della batteria e di una maggiore velocità di ricarica. Inoltre, stando a quanto riferito da SammyGuru, un sondaggio condotto da Samsung avrebbe anticipato alcune delle specifiche del prossimo modello Fold rivelandone dettagli che renderanno molto interessante la sfida contro Apple e il suo primo iPhone pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold 8: tutte le anticipazioni sul prossimo pieghevole del colosso sudcoreano

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Le anticipazioni emerse in merito alle specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold 8 rivelano un aumento della capacità della batteria, che potrebbe raggiungere i 5000 mAh; e il passaggio alla ricarica rapida a 45W, che consentirà di diminuire il tempo necessario per il completamento di un ciclo di ricarica. Molto probabilmente, il dispositivo riceverà degli aggiornamenti che coinvolgeranno anche il suo aspetto estetico. Nello specifico, Samsung potrebbe avere intenzione di rivisitarne la struttura optando per una struttura molto più ampia, più larga e corta, che potrebbe ricordare un iPad mini. A riguardo però non si hanno ancora particolari conferme, Samsung potrebbe essere ancora a lavoro sulla definizione delle peculiarità del suo prodotto, le quali potrebbero fortemente dipendere dalle intenzioni di Apple, da tempo impegnata nella messa a punto di un primo iPhone pieghevole. Quest’ultimo potrebbe vedere la luce entro la fine del 2026 ponendosi come principale nuovo rivale del Samsung Galaxy Z Fold 8.