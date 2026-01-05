Samsung presenta il nuovo proiettore The Freestyle+

Nel settore dell’intrattenimento domestico, Samsung continua a spingere sull’idea che la tecnologia debba adattarsi alle persone, e non il contrario. In tale direzione si inserisce The Freestyle+, nuova versione del proiettore portatile che l’azienda presenterà ufficialmente al CES 2026 di Las Vegas. Si tratta di un dispositivo che rappresenta un ulteriore passo nella strategia di integrazione dell’intelligenza artificiale nei dispositivi di uso quotidiano. The Freestyle+ nasce come piattaforma pensata per eliminare le frizioni tipiche della proiezione tradizionale. La promessa è di accendere il dispositivo e iniziare subito a guardare contenuti. Ciò senza regolazioni manuali, menu complessi o compromessi legati allo spazio. Un obiettivo reso possibile da un uso più esteso dell’AI, che interviene in modo automatico sull’ambiente circostante.

Samsung: ecco le informazioni emerse sul nuovo proiettore The Freestyle+

Il dispositivo mantiene il formato cilindrico compatto che ha caratterizzato la prima generazione, ma introduce miglioramenti mirati. La luminosità raddoppiata amplia le possibilità di visione anche in stanze non completamente oscurate, mentre il sistema AI OptiScreen lavora in tempo reale per ottimizzare l’immagine. L’interazione con i contenuti è affidata a Vision AI Companion, la piattaforma sviluppata da Samsung che combina una versione evoluta di Bixby con servizi di intelligenza artificiale forniti da partner internazionali. L’obiettivo è rendere la navigazione più naturale, attraverso comandi vocali contestuali, suggerimenti personalizzati e ricerche rapide.

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La correzione automatica 3D Auto Keystone gestisce distorsioni e inclinazioni, la messa a fuoco continua preserva la nitidezza durante piccoli spostamenti. Inoltre, le funzioni Screen Fit e Wall Calibration regolano dimensioni e colori in base alla superficie di proiezione. E non è tutto. Il proiettore integra Samsung TV Plus, i principali servizi OTT certificati e Samsung Gaming Hub, consentendo l’accesso diretto al cloud gaming senza hardware esterno. L’audio segue la stessa logica, con un altoparlante a 360 gradi migliorato e la compatibilità con Q-Symphony per la sincronizzazione con soundbar Samsung. Grazie al supporto integrato con rotazione a 180 gradi, The Freestyle+ può proiettare immagini su pareti, soffitti o pavimenti senza accessori aggiuntivi, adattandosi a contesti diversi o a situazioni improvvisate.