Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED da non perdere: oggi su Amazon a soli 499 euro

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E’ giunto il momento di mettere da parte i vecchi monitor che non sono più in grado di offrire esperienze d’uso ottimali. Motivo per cui i costruttori decidono costantemente di portare sul mercato soluzioni con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alla tecnologia QD-OLED, si ha a disposizione uno spettro di colori più ampio, per lasciarsi catturare da ogni singola immagine e vivere un’esperienza di gioco irripetibile.

Con la tecnologia Glare Free si riducono notevolmente i riflessi delle fonti di luce esterne, consentendo allo schermo OLED di riprodurre perfettamente i neri e i colori per evitare ogni possibile distrazione. Grazie a uno schermo meno lucido del 54% rispetto ai film antiriflesso standard di Samsung, si ottiene una panoramica completa sull’ambiente di gioco per sorprendere i tuoi avversari.

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Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED in offerta su Amazon

Siete pronti per vivere un’esperienza di gioco immersiva con una riproduzione precisa dei colori? Acquistando questo monitor Samsung avrete a disposizione uno schermo Pantone Validated in grado di riprodurre con precisione oltre 2100 colori e 110 tonalità SkinTone della libreria Pantone. Senza contare che il luminoso display QD-OLED dà letteralmente vita al gioco, proprio come previsto dagli sviluppatori, per un’esperienza davvero coinvolgente.

Se siete appassionati di gaming e volete dare il via a esperienze di gaming uniche, non vi resta altro che approfittare di questo sconto offerto da Amazon per acquistare il monitor a marchio Samsung da 27″. Non dimenticate che con questo monitor è possibile competere con la massima velocità. Il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) intercetta i movimenti in tempo reale, mentre la frequenza di aggiornamento di 180 Hz riduce al minimo il ritardo, consentendo di reagire rapidamente e di vivere un’esperienza di gioco esaltante e fluida.

Non perdete ancora altro tempo. Grazie alla tecnologia QD-OLED, avrete a disposizione uno spettro di colori più ampio, per lasciarvi catturare da ogni singola immagine e vivere un’esperienza di gioco irripetibile. Approfittate dello sconto Amazon del 7% per pagare il Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED solo 499 euro.