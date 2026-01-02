Samsung: lavori in corso su una batteria da 20.000mAh

Di recente la tecnologia correlata alle batterie integrate negli smartphone ha visto l’arrivo di una piccola ma significativa innovazione che ovviamente sta segnando la differenza, diverse aziende infatti hanno iniziato ad adottare la tecnologia al silicio carbonio che consente di ottenere densità energetiche nettamente superiori rispetto alla tecnologia agli ioni di litio, senza andare a colpire troppo lo spessore e il peso delle batterie.

A quanto pare molto presto anche Samsung potrebbe gettarsi nella mischia e lanciare la propria versione di celle al silicio carbonio dal momento che recenti indiscrezioni riferiscono che la società avrebbe iniziato lo sviluppo di una particolare batteria a doppia cella con una capacità nominale addirittura di 20.000 mAh, un valore decisamente importante che ovviamente rappresenterebbe un traguardo assoluto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Samsung ci sta lavorando

Recenti indiscrezioni sottolineano come Samsung stia procedendo con tanta cautela per quanto riguarda lo sviluppo di questa batteria che dovrebbe essere formata da due celle distinte, una sull’altra organizzata in questo modo: 12.000 mAh per 6,3 mm di spessore ed una secondaria da 8.000 mAh per 4 mm di spessore, arrivando così a 20.000 mAh, un valore ovviamente impressionante, ma che da solo non basta poiché comunque parleremo di uno spessore maggiore di 1 cm, di conseguenza probabilmente Samsung una volta ottenuto un traguardo soddisfacente lavorerà sul concetto di dimensioni cercando di assottigliare il tutto il più possibile.

Si evince abbondantemente che Samsung stia lavorando in punta di piedi cercando di eliminare ogni problema alla radice, i test infatti hanno sottolineato che è soprattutto il modulo da 8000 mAh è andato incontro ad un rigonfiamento decisamente evidente che come ben sapete rappresenta un problema assolutamente serio da non sottovalutare poiché compromette l’integrità della batteria e trattandosi di materiali chimici potrebbe risultare potenzialmente pericoloso per chi la maneggia, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi ma è lecito aspettarsi che almeno per ora le prossime generazioni di smartphone adotteranno ancora gli ioni di litio.