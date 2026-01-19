Samsung Internet su One UI 8.5 migliora l’uso con una mano

Nel percorso di affinamento dell’interfaccia One UI 8.5, Samsung sta intervenendo anche su dettagli che incidono direttamente sull’esperienza quotidiana. Tra le app coinvolte c’è Samsung Internet, che riceve una modifica apparentemente minima, ma tutt’altro che marginale: il riposizionamento del tasto per aprire un nuovo tab.

Il cambiamento è emerso all’interno della versione 29.0.2.76 del browser, inclusa nel pacchetto dedicato alla One UI 8.5 attualmente in beta. Da ricordare che precedentemente il tasto “+” si trovava nella parte alta dell’interfaccia, una posizione che per gli utenti risultava poco comoda, a maggior ragione su smartphone con schermi grandi. Ora invece l’accessibilità di questo comando è molto più accentuata.

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Un dettaglio che migliora l’ergonomia

Dal punto di vista funzionale non cambia nulla: il tasto continua a svolgere la stessa operazione. A mutare è la comodità, un aspetto sempre più centrale nel design delle interfacce mobile. L’intervento segue una tendenza già vista su altri browser e applicazioni, dove i controlli principali vengono progressivamente portati verso il basso per adattarsi alle dimensioni crescenti dei display.

Il confronto tra il vecchio e il nuovo layout evidenzia come l’interfaccia risulti più equilibrata. Il gesto di apertura di una nuova scheda diventa immediato e naturale, riducendo movimenti forzati della mano e migliorando la usabilitàcomplessiva del browser.

Disponibilità e possibili altre novità

Chi sta già utilizzando una versione beta della One UI 8.5 su dispositivi compatibili può verificare la presenza dell’aggiornamento di Samsung Internet tramite il Galaxy Store. Per tutti gli altri, l’attesa è legata al rilascio della versione stabile dell’interfaccia, che porterà questa modifica su larga scala.

Al momento non sono emerse altre novità evidenti legate a questo aggiornamento specifico del browser. È plausibile che, oltre al riposizionamento del tasto, siano presenti interventi meno visibili legati a prestazioni e stabilità. Ulteriori cambiamenti, se confermati, dovrebbero emergere con l’avanzare del programma beta e con il rilascio definitivo della One UI 8.5.