Samsung Internet arriva su PC per più utenti ma ancora in beta

Dopo una lunga fase di esclusività mobile, Samsung Internet continua il suo percorso anche in ambiente desktop. Il browser sviluppato dal colosso sudcoreano è ora accessibile a un numero molto più ampio di utenti su PC Windows, segnando un passo importante verso un rilascio più aperto, pur restando formalmente in versione beta.

Meno limiti rispetto al debutto

Quando Samsung aveva portato Samsung Internet su Windows lo scorso ottobre, l’accesso era fortemente limitato. Era necessario risiedere negli Stati Uniti o in Corea del Sud e disporre di un account sviluppatore, una combinazione che di fatto restringeva la platea a pochi utenti. Una scelta prudente, pensata per testare il browser in un contesto controllato ed evitare problemi tipici delle prime fasi di sviluppo.

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Secondo quanto emerso nelle ultime ore, queste restrizioni sarebbero state rimosse. L’accesso non è più vincolato alla posizione geografica e non è richiesto alcun account sviluppatore. Nonostante ciò, Samsung Internet per PC non può ancora essere considerato un prodotto stabile: la dicitura beta resta, a indicare che il lavoro di rifinitura non è concluso.

Un browser che punta sulla continuità

L’arrivo su desktop ha un senso preciso soprattutto per chi già utilizza Samsung Internet su smartphone. La versione per Windows si propone infatti come un’estensione naturale dell’esperienza mobile, grazie alle funzioni di continuità cross-device. Tra queste rientrano la sincronizzazione di preferiti e cronologia, oltre all’integrazione con Samsung Pass per la gestione di password e dati di autofill.

Dal punto di vista tecnico, il browser si basa su Chromium, la stessa piattaforma open source utilizzata da molti altri browser moderni. Questo rende plausibile, almeno in teoria, un’eventuale espansione futura anche verso altri sistemi operativi come macOS o Linux, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.