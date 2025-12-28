Samsung: idea Gemini nel frigorifero per il CES 2026

Samsung ha confermato via ufficiale che il CES 2026 di Las Vegas rappresenterà il palcoscenico per il debutto di una particolare collaborazione che andrà a modificare radicalmente il concetto di cucina intelligente, il colosso sudcoreano infatti mostrerà la sua nuova visione dell’intelligenza artificiale integrata all’interno della casa sviluppata in collaborazione con Google, per la prima volta fino a questo momento infatti Google Gemini verrà integrato all’interno del sistema AI Vision di Samsung per quanto riguarda gli elettrodomestici appartenenti alla gamma Bespoke.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il prodotto innovativo

All’interno di questo contesto, il protagonista sarà Bespoke AI Refrigerator Family Hub, il quale godrà dell’integrazione con Gemini permettendo di superare i precedenti limiti della tecnologia di Samsung, quest’ultima infatti in precedenza era limitata a riconoscimento di circa 37 tipologie di cibi freschi e 50 prodotti confezionati preregistrati, adesso grazie all’integrazione con Gemini ora il software sarà in grado di identificare una varietà decisamente più vasta di alimenti compresi dei prodotti confezionati, mai visti prima senza che questi ultimi vengano registrati in precedenza all’interno della piattaforma.

Come se non bastasse il software godrà di una caratteristica mai vista prima, parliamo dell’interpretazione del contesto, l’intelligenza artificiale potrà infatti leggere ed elaborare le etichette scritte a mano dagli utenti aggiornando in automatico l’inventario digitale e suggerendo ricette basate su questi ultimi.

Ma non è finita qui, dal momento che l’intelligenza artificiale verrà estesa anche agli altri dispositivi appartenenti alla gamma tra i quali spicca AI Wine Cellar, tale cantinetta sfrutterà una telecamera interna che permetterà di tracciare ogni singola bottiglia inserita, anche in questo caso l’etichetta verrà riconosciuta in automatico registrando non soltanto la tipologia di vino e l’annata ma anche in che posizione quest’ultima viene riposta, in tal modo sarà possibile creare una vera e propria collezione con un registro digitale in tempo reale che suggerirà degli abbinamenti gastronomici in base ovviamente alla vostra cena o pranzo.