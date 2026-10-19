Samsung Health, Sleep Coaching si attiva con tre giorni di dati

Samsung Health si rinnova e lo fa puntando su due strumenti che negli ultimi tempi hanno conquistato parecchi utenti, ovvero Sleep Coaching e Running Coach. Il colosso coreano ha annunciato nelle scorse ore il rilascio di un aggiornamento importante per la sua app dedicata al benessere, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più piacevole e allo stesso tempo più completa.

La scelta non arriva per caso. Salute e fitness sono aspetti a cui le persone prestano un’attenzione sempre maggiore e, tra i produttori di smartphone che hanno deciso di offrire un ecosistema completo anche su questo fronte, Samsung occupa senza dubbio un posto di rilievo. Questa volta l’azienda ha deciso di intervenire su due funzioni ben precise, lasciando da parte gli annunci roboanti e concentrandosi su miglioramenti concreti.

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Sleep Coaching diventa più rapido da attivare

Il primo capitolo riguarda il riposo notturno. Sleep Coaching è una funzione che va oltre il semplice monitoraggio del sonno. Non si limita a raccontare come è andata la notte ma prova ad aiutare chi la usa a dormire meglio, trasformando obiettivi e dati personali in vere e proprie abitudini quotidiane.

La novità principale tocca i requisiti di accesso. Con il nuovo aggiornamento basteranno tre giorni di dati raccolti nelle ultime due settimane per avviare il programma. Prima ne servivano sette nell’arco di un mese, una soglia decisamente più impegnativa per chi voleva iniziare il percorso senza aspettare troppo.

La configurazione resta comunque piuttosto articolata, e in fondo è proprio questo il suo punto di forza. Al momento dell’attivazione viene chiesto di compilare un questionario che tocca diversi aspetti come la regolarità del sonno, le interruzioni durante la notte, il consumo di alcol e caffeina e la soddisfazione soggettiva per il proprio riposo. Incrociando queste risposte con le informazioni raccolte nei tre giorni, l’app assegna un simbolo personalizzato chiamato Animale del Sonno e costruisce un programma di coaching su misura, della durata compresa tra quattro e otto settimane.

Il percorso poi non rimane fermo. Man mano che si procede, i consigli settimanali vengono adattati in modo dinamico, tenendo traccia della soddisfazione quotidiana legata al sonno. Una specie di allenatore che corregge il tiro strada facendo, insomma, invece di proporre lo stesso schema dall’inizio alla fine.

Running Coach guarda anche ai corridori più esperti

L’altra funzione al centro dell’aggiornamento di Samsung Health è Running Coach, lo strumento pensato per chi ama correre. Qui il cambiamento più evidente riguarda i livelli di allenamento, che passano da 10 a 12. Due gradini in più che servono a supportare meglio i corridori di livello intermedio e avanzato, offrendo loro un percorso più adatto alle loro capacità.

Le modifiche però non si fermano alla parte tecnica. Samsung ha lavorato anche sulla condivisione dei traguardi sui social media, introducendo miglioramenti pensati per chi desidera mostrare i propri risultati in modo più semplice. A tutto questo si aggiunge un’ottimizzazione del supporto a Strava, un dettaglio che farà piacere a chi utilizza già il servizio per tenere traccia delle proprie uscite.

Tutte le novità di Sleep Coaching e Running Coach saranno distribuite attraverso appositi aggiornamenti di Samsung Health nel corso di ottobre.

Fonte: TecnoAndroid