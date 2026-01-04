Samsung Health cambia approccio al rilevamento del russamento

Se hai l’abitudine di tenere l’orologio addosso anche quando vai a dormire, saprai che Samsung Health è diventata una sorta di “diario segreto” della nostra salute notturna. Non si limita più a dirti se hai dormito sei o otto ore, ma cerca di scavare a fondo nella qualità del riposo. Tra le funzioni più chiacchierate c’è sicuramente il rilevamento del russamento, una funzione utile ma che finora ha prestato il fianco a qualche critica di troppo. Il problema principale è sempre stato la precisione dei dati: a volte l’app sembrava fin troppo zelante, scambiando un colpo di tosse, il respiro pesante del cane o il rumore di una macchina in strada per un concerto notturno eseguito dalle nostre corde vocali.

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Cosa cambia nel rilevamento del russamento di Samsung Health

Con l’arrivo della versione 6.31, Samsung ha deciso di affrontare il problema di petto, puntando tutto sulla pulizia del dato. Non hanno semplicemente aggiunto un’opzione estetica, ma hanno riscritto le logiche con cui lo smartphone ascolta e interpreta i suoni notturni. Grazie a un nuovo algoritmo, il sistema è diventato molto più selettivo. L’idea è quella di isolare la firma acustica tipica del russamento umano rispetto a tutto il rumore bianco o ai disturbi ambientali che possono verificarsi in camera da letto. In questo modo, quando al mattino guardi il grafico, puoi essere ragionevolmente sicuro che quei picchi siano farina del tuo sacco e non del ventilatore acceso sul comodino.

C’è però un aspetto da non sottovalutare prima di correre a scaricare l’aggiornamento, ed è il prezzo da pagare in termini di memoria storica. Questo cambio di rotta tecnologico è così profondo che Samsung ha dovuto fare tabula rasa dei file audio precedenti. In pratica, se avevi l’abitudine di riascoltare le registrazioni notturne, con la versione 6.31 quelle clip spariranno per sempre. È una scelta drastica, ma necessaria per far spazio alla nuova architettura del software. Fortunatamente, questo non significa perdere i tuoi progressi: i grafici, le statistiche e le medie settimanali resteranno al loro posto, permettendoti di continuare a monitorare il trend del tuo sonno senza interruzioni.

In definitiva, questo aggiornamento rappresenta un passo avanti verso un monitoraggio più accurato e più utile a chi vuole davvero prendersi cura della propria igiene del sonno. La tecnologia dei Galaxy Watch continua a maturare, passando dalla fase del “bello ma impreciso” a quella di uno strumento che prova a fornire dati affidabili. Se non ti dispiace dire addio alle vecchie registrazioni in favore di una precisione maggiore da stasera in poi, vale sicuramente la pena fare un salto sul Galaxy Store per vedere se l’aggiornamento è già pronto per il tuo dispositivo.