Samsung Galaxy Tab A11+: super offerta sotto i 250€

Se state cercando un tablet da utilizzare facilmente e che non costi troppo, magari da destinare ia vostri figli durante lo studio o per lo svago, sicuramente questo può essere il momento giusto per procedere all’acquisto del Galaxy Tab A11+, il tablet in questione infatti rappresenta un’ottima soluzione in grado di offrire prestazioni decisamente adeguate per un utilizzo sia legato allo svago, magari per guardare una serie TV o per giocare, sia per un utilizzo più scolastico e legato alla produttività, come ad esempio la lettura di fogli per lo studio o la scrittura di fogli di calcolo.

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Prestazioni e offerta

Nella sua versione dalle caratteristiche migliori, il dispositivo offre un display LCD da 11.0 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, con anche la frequenza di aggiornamento a 90 Hz per garantire una migliore fluidità che ovviamente giova alla salute della vista, nella variante migliore tra l’altro avremo sotto la scocca il processore Dimensity 7300 che aiutato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage vi garantirà l’efficienza e le prestazioni necessarie per affrontare praticamente ogni scenario.

Per il resto a bordo abbiamo una batteria da 7040 mAh che alimenta il software integrato corrispondente ad Android 16 con OneUI 8, I quali godranno anche di sette anni di aggiornamenti garantiti da Samsung, dunque il vostro tablet non sarà mai obsoleto per almeno sette anni.

Oggi vi potrete portare a casa tutto questo grazie ad un’offerta presente su Amazon al prezzo minimo storico, il tablet in questione infatti è disponibile un costo inferiore ai 250 €, un prezzo decisamente competitivo che lo rende un’ottima scelta. Se avete bisogno di una tavoletta multimediale in grado di fare tutto, di farlo bene, senza troppe pretese, l’offerta è accessibile direttamente a questo link, prezzo che consente un risparmio del 27% e tra l’altro è anche pagabile in cinque rate mensili senza nessun tipo di interesse applicato da Amazon, semplicemente il pagamento totale diviso cinque.