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Samsung Galaxy Tab A11+ è in PROMOZIONE shock su Amazon per poco tempo

Samsung Galaxy Tab A11+ può essere vostro oggi con un risparmio che nessuno si aspettava di vedere.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Samsung Galaxy Tab A11+ è in PROMOZIONE shock su Amazon per poco tempo

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è sicuramente uno dei migliori in circolazione, per il semplice fatto che il consumatore si ritrova a poter acquistare un tablet di alto livello, come il Samsung Galaxy Tab A11+, andando a risparmiare molto denaro in confronto al suo listino iniziale.

I punti di forza di questo tablet sono molteplici, partono ad esempio con il display da 11 pollici, è un LCD con risoluzione di 1920 x 1200 pixel, le cornici non saranno sottilissime, ma comunque può raggiungere un refresh rate a 90hz, così da riuscire a limare i piccoli difetti che si potrebbero nascondere in una tecnologia legata da sempre alla fascia medio-bassa. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una buona frequenza di clock, affiancato dalla configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 2TB).

La batteria è chiaramente il suo punto di forza, essendo un componente da 7040 mAh, con 1200 cicli di durata minima e supporto alla ricarica a 25W, per godere delle sue prestazioni per lunghe giornate, prima di essere costretti al collegamento alla presa a muro. In termini di connettività troviamo WiFi 5, bluetooth 5.1, ma anche USB-C, chip GPS e l’assenza dell’NFC.

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Samsung Galaxy Tab A11+,  la promozione con la migliore offerta Amazon

Il prezzo di vendita di questo tablet parte da un listino di 279 euro, per scendere di circa 70 euro, e arrivare a poter sostenere un investimento finale di soli 209 euro. L’acquisto è da effettuare subito a questo link, con risparmio importante e consegna gratuita al domicilio.

Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0" 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
    279,00 EUR
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    Nella pagina che vi abbiamo linkato segnaliamo la possibilità di scegliere tra due varianti dello stesso dispositivo, tra 128GB 256GB, ma attenzione che cambierà anche il prezzo di vendita.