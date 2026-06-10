Samsung Galaxy S27, spunta il primo codice ufficiale nei registri GSMA

Samsung Galaxy S27 ha lasciato la prima impronta concreta nei registri GSMA, e per chi segue da vicino il mondo del colosso sudcoreano è un segnale che vale più di mille rumor. Manca ancora parecchio alla classica finestra di lancio, che di solito cade all’inizio dell’anno successivo, eppure le indiscrezioni hanno già iniziato a moltiplicarsi. Stavolta però non si parla di voci di corridoio: c’è un codice ufficiale, e questo cambia un po’ le cose.

Cosa dice davvero quel codice nei registri

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Il riferimento spuntato nei database è SM-S952U, e riguarda il modello “base” della futura serie. Quella lettera U finale non è messa lì a caso: indica con buona probabilità la variante pensata per il mercato statunitense. Niente di clamoroso, intendiamoci. Non ci sono dettagli su design, scheda tecnica, fotocamere o funzioni software. Però la registrazione racconta comunque qualcosa di interessante, perché vuol dire che Samsung ha già messo in moto la macchina interna, quella che lavora sullo sviluppo hardware e software del nuovo telefono.

È una traccia preliminare, certo, ma diversa dalle solite anticipazioni che precedono ogni nuova serie Galaxy S. Qui parliamo di un passaggio formale, qualcosa di più solido rispetto al chiacchiericcio che gira sempre nei mesi precedenti. E in genere, quando compare il primo riferimento al modello standard, gli altri non tardano ad arrivare.

Una famiglia che potrebbe allargarsi

Per ora l’unico dato concreto riguarda il Galaxy S27 standard. Delle eventuali versioni Plus o Ultra non c’è ancora traccia ufficiale nei database globali, ma di solito spuntano poco dopo il primo riferimento al modello base. Quindi è ragionevole aspettarsele a breve.

La cosa curiosa è che, stando alle indiscrezioni circolate finora, la famiglia Galaxy S27 potrebbe rivelarsi più ricca rispetto alle ultime generazioni. Accanto ai soliti Galaxy S27, S27 Plus e S27 Ultra, Samsung starebbe ragionando anche su un Galaxy S27 Pro. L’idea? Una variante più compatta, ma con caratteristiche che la avvicinano parecchio al modello Ultra. Un modo, insomma, per offrire potenza top senza dimensioni esagerate.

Sul fronte tecnico le ipotesi non mancano. Si è parlato dell’adozione delle memorie UFS 5.0 su alcuni modelli, di possibili modifiche alla disposizione del comparto fotografico sul Galaxy S27 Ultra, e dell’eventuale ingresso di BOE tra i fornitori di una parte dei pannelli OLED destinati alla serie. Tutte cose ancora da confermare, ovviamente, ma che danno un’idea di dove Samsung potrebbe spingersi.