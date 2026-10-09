Samsung Galaxy S27, prezzi fermi per due modelli ma Ultra sale

Il prezzo di Galaxy S27 potrebbe restare fermo ai livelli con cui aveva debuttato la generazione attuale, almeno per due modelli su quattro. Lo suggerisce un nuovo leak sulla prossima famiglia di top di gamma Samsung, che con l’avvicinarsi della fine dell’anno sta preparando il lancio dei nuovi Galaxy S del 2027. Sono smartphone che attirano sempre più curiosità man mano che la loro presentazione si fa vicina.

Nelle scorse settimane le indiscrezioni avevano riguardato soprattutto la RAM e i tagli di memoria. Adesso l’attenzione si sposta su un tema che interessa davvero a chiunque stia valutando un cambio di telefono, cioè quanto bisognerà spendere per portarsi a casa i nuovi top di gamma del colosso sudcoreano.

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Le cifre trapelate e l’incognita della RAM

A diffondere i possibili listini è l’informatore @phonefuturist su X, che sembra aver svelato qualche dettaglio interessante sulla strategia della casa di Seoul. C’è però una premessa da fare prima di guardare i numeri. L’aumento dei costi della RAM potrebbe pesare in modi difficili da prevedere sui prezzi finali. Per questo le cifre circolate vanno lette come gli obiettivi attuali di Samsung e non come valori definitivi.

Fatta questa precisazione, il quadro tracciato dal leaker è piuttosto chiaro. Samsung punterebbe a EUR 804 per Galaxy S27, pari a circa 770 euro, e a EUR 982 per Galaxy S27 Plus, circa 950 euro. Si tratta esattamente degli importi con cui Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus avevano esordito sul mercato statunitense. Le conversioni in euro servono solo come riferimento, visto che le cifre indicate riguardano gli Stati Uniti.

Galaxy S27 Ultra sale, Galaxy S27 Pro si piazza nel mezzo

Il dettaglio pesa più di quanto sembri. I due modelli attualmente in commercio infatti non costano più quanto al debutto. Dopo i recenti rincari Galaxy S26 è salito a EUR 893, circa 860 euro, mentre Galaxy S26 Plus è arrivato a EUR 1.072, circa 1.030 euro. Se l’indiscrezione fosse confermata, i nuovi arrivati tornerebbero quindi ai prezzi di lancio della serie precedente invece di partire dai listini ritoccati verso l’alto.

Per l’ammiraglia il discorso cambia. Gli stessi aumenti avevano portato Galaxy S26 Ultra da 1.299 a EUR 1.251, cioè da circa 1.120 a circa 1.200 euro. È proprio quest’ultima la cifra che Galaxy S27 Ultra dovrebbe adottare, il che si tradurrebbe di fatto in un rincaro rispetto al debutto della generazione precedente. Il modello più ambizioso della gamma sarebbe insomma l’unico a non mantenere il prezzo d’esordio del suo predecessore.

Tra le versioni Plus e Ultra si collocherebbe una novità, Galaxy S27 Pro. Per questo dispositivo l’obiettivo di Samsung sarebbe fissato a EUR 1.161, circa 1.120 euro, la stessa cifra con cui Galaxy S26 Ultra aveva fatto il suo ingresso sul mercato statunitense.

Fonte: TecnoAndroid