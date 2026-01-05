Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S26, ormai prossima alla presentazione ufficiale. Nelle ultime ore, un nuovo contributo significativo è arrivato dal noto leaker TheGalox, che su X ha condiviso quelle che dovrebbero essere le dieci principali novità del modello Ultra, delineando un quadro di miglioramenti concentrati su prestazioni, display, fotocamere e design.

Processore più potente e efficiente

Secondo il leak, il Galaxy S26 Ultra monterà un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip che promette un incremento sia in termini di potenza pura sia di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Questo significa migliori performance in gaming, multitasking e calcolo intensivo, con un impatto minore sulla batteria.

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Nuovo display M14 OLED

Una delle novità più attese riguarda il display, che adotterebbe la tecnologia M14 OLED, studiata per garantire un’efficienza energetica superiore e una resa visiva più luminosa e nitida. I miglioramenti dovrebbero interessare anche la gestione dei colori e il refresh rate, rendendo il dispositivo ideale per video ad alta qualità e giochi fluidi.

Privacy e sicurezza potenziate

Il leak menziona anche nuove soluzioni per la privacy, che potrebbero includere protezioni software integrate per app e dati sensibili, oltre a eventuali miglioramenti nell’hardware per il riconoscimento biometrico sicuro.

Fotocamere aggiornate

Per quanto riguarda il comparto imaging, le indiscrezioni indicano:

Nuove lenti e rivestimenti su fotocamere principali e teleobiettivo, con aperture maggiori (f/1,4 e f/2,9) per catturare più luce.

Sensore frontale potenziato per selfie e videochiamate più dettagliati.

Controlli video migliorati, con autofocus ottimizzato e maggiore nitidezza nelle registrazioni.

Memoria, design e ricarica

Infine, sempre secondo TheGalox, il Galaxy S26 Ultra presenterà:

RAM LPDDR5X più veloce, per prestazioni generali e velocità di caricamento app superiori.

Spessore ulteriormente ridotto, senza compromessi sulla batteria o sulle funzionalità.

Ricarica cablata fino a 60 W e migliorata ricarica wireless, permettendo tempi più brevi per un pieno di energia.

Ottimizzazioni interne per una gestione più efficiente di risorse e temperatura del dispositivo.

Un’evoluzione graduale ma significativa

Nel complesso, il leak conferma che Samsung non punta a rivoluzioni con il Galaxy S26 Ultra, ma a un’evoluzione costante della gamma Ultra, perfezionando quanto già apprezzato dagli utenti. Le migliorie in processore, display e fotocamere rappresentano passi concreti per consolidare la leadership nel segmento top di gamma.