Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S26, ormai prossima alla presentazione ufficiale. Nelle ultime ore, un nuovo contributo significativo è arrivato dal noto leaker TheGalox, che su X ha condiviso quelle che dovrebbero essere le dieci principali novità del modello Ultra, delineando un quadro di miglioramenti concentrati su prestazioni, display, fotocamere e design.
Processore più potente e efficiente
Secondo il leak, il Galaxy S26 Ultra monterà un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip che promette un incremento sia in termini di potenza pura sia di efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. Questo significa migliori performance in gaming, multitasking e calcolo intensivo, con un impatto minore sulla batteria.
Nuovo display M14 OLED
Una delle novità più attese riguarda il display, che adotterebbe la tecnologia M14 OLED, studiata per garantire un’efficienza energetica superiore e una resa visiva più luminosa e nitida. I miglioramenti dovrebbero interessare anche la gestione dei colori e il refresh rate, rendendo il dispositivo ideale per video ad alta qualità e giochi fluidi.
Privacy e sicurezza potenziate
Il leak menziona anche nuove soluzioni per la privacy, che potrebbero includere protezioni software integrate per app e dati sensibili, oltre a eventuali miglioramenti nell’hardware per il riconoscimento biometrico sicuro.
Fotocamere aggiornate
Per quanto riguarda il comparto imaging, le indiscrezioni indicano:
- Nuove lenti e rivestimenti su fotocamere principali e teleobiettivo, con aperture maggiori (f/1,4 e f/2,9) per catturare più luce.
- Sensore frontale potenziato per selfie e videochiamate più dettagliati.
- Controlli video migliorati, con autofocus ottimizzato e maggiore nitidezza nelle registrazioni.
Memoria, design e ricarica
Infine, sempre secondo TheGalox, il Galaxy S26 Ultra presenterà:
- RAM LPDDR5X più veloce, per prestazioni generali e velocità di caricamento app superiori.
- Spessore ulteriormente ridotto, senza compromessi sulla batteria o sulle funzionalità.
- Ricarica cablata fino a 60 W e migliorata ricarica wireless, permettendo tempi più brevi per un pieno di energia.
- Ottimizzazioni interne per una gestione più efficiente di risorse e temperatura del dispositivo.
Un’evoluzione graduale ma significativa
Nel complesso, il leak conferma che Samsung non punta a rivoluzioni con il Galaxy S26 Ultra, ma a un’evoluzione costante della gamma Ultra, perfezionando quanto già apprezzato dagli utenti. Le migliorie in processore, display e fotocamere rappresentano passi concreti per consolidare la leadership nel segmento top di gamma.