Samsung Galaxy S26: ormai zero dubbi sulla data di lancio ufficiale

Galaxy S26 torna al centro dell’attenzione mentre il CES 2026 anima i primi giorni di gennaio con annunci e prodotti futuristici. In questo scenario, spicca però un’assenza evidente: Samsung ha scelto ancora una volta di restare fuori dalla fiera di Las Vegas, confermando una strategia ormai consolidata che separa nettamente il lancio dei top di gamma mobile dagli eventi di inizio anno. Tutto lascia intendere che il palcoscenico dedicato alla nuova serie Galaxy sarà, anche stavolta, febbraio.

Il 25 febbraio prende sempre più forma

Secondo le indiscrezioni più recenti, la data individuata per l’evento di presentazione sarebbe il 25 febbraio. Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma il quadro appare sempre più definito grazie alle conferme incrociate arrivate nelle ultime ore. A rafforzare questa ipotesi è stato un botta e risposta pubblico tra due nomi ben noti nel mondo dei leak: Evan Blass e Ice Universe.

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Nel corso di una discussione su X legata inizialmente ai possibili prezzi della nuova gamma, Blass è intervenuto in modo diretto, sostenendo che la data del 25 febbraio sia corretta al 100%. Una presa di posizione netta, che ha contribuito a dare ulteriore peso alle anticipazioni circolate nei giorni precedenti. Ice Universe aveva già indicato quella finestra temporale, aggiungendo anche una possibile disponibilità commerciale fissata per i primi giorni di marzo.

Un lancio che guarda già a marzo

Seguendo questo schema, Samsung confermerebbe una tempistica simile a quella adottata per le generazioni precedenti: presentazione a fine febbraio e arrivo sul mercato poche settimane dopo. Un calendario che consentirebbe alla serie Galaxy S26 di ritagliarsi uno spazio mediatico esclusivo, lontano dal rumore del CES e prima dell’ondata primaverile di altri produttori.

Per quanto riguarda le informazioni sui dispositivi, non arrivano segnali solo dagli insider. Alcuni dettagli stanno emergendo anche dal software, in particolare dal firmware beta di One UI 8.5, attualmente in fase di test su Galaxy S25 Ultra e altri modelli recenti. Il codice include riferimenti e funzioni che sembrano pensate proprio per i prossimi top di gamma, suggerendo che lo sviluppo della serie S26 sia ormai in una fase avanzata.