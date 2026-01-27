Samsung Galaxy S26 avvistato per errore su uno store

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Sembra che il colosso sudcoreano Samsung sia uscito allo scoperto, forse per sbaglio. In queste ultime, infatti, è stata avvistata in rete l’intera line up dei prossimi smartphone top di gamma dell’azienda, ovvero i prossimi Samsung Galaxy S26.

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Samsung Galaxy S26, la nuova line up svelata per sbaglio su uno store

La prossima line up di smartphone top di gamma di casa Samsung è stata da poco avvistata in rete su uno store online. Secondo quanto è emerso, l’azienda avrebbe dunque intenzione di introdurre una novità piuttosto importante per quanto riguarda la memoria interna. Sembra infatti che non sarà più reso disponibile il taglio di memoria da 128 GB. Si partirebbe infatti da 256 GB. Una scelta decisamente positiva per gli utenti, dato che le nuove feature dell’AI e le fotografie occupano molto spazio sugli smartphone e partire con un maggior quantitativo renderebbe sicuramente migliore la situazione.

Sembra poi che l’azienda abbia intenzione di presentare solo tre modelli, almeno in un primo modello. Questi sono i nuovi Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ e Samsung Galaxy S26 Ultra. È probabile che l’azienda annuncerà in seguito gli altri modelli, come il Samsung Galaxy S26 Edge e il Samsung Galaxy S26 FE.

Lo store online ha poi rivelato anche le probabili colorazioni. Queste sarebbero rispettivamente Black, White, Sky Blue e Cobalt Violet. Sembra inoltre che l’azienda lancerà delle colorazioni speciali per il suo modello di punta, il Galaxy S26 Ultra. Queste dovrebbero essere Silver Shadow e Pink Gold. È tuttavia probabile che alcune colorazioni speciali saranno disponibili all’acquisto esclusivamente online sul sito ufficiale dell’azienda.

Secondo le indiscrezioni che sono emerse in rete fino ad ora, la prossima serie di top di gamma di casa Samsung sarà annunciata in veste ufficiale sul mercato durante il mese di febbraio 2026, mentre le vendite dovrebbero partire nel corso del mese di marzo 2026.