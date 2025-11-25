Samsung Galaxy S25: il prezzo AFFONDA con le offerte Black Friday di Amazon

Il massimo risparmio possibile e immaginabile si raggiunge proprio in concomitanza delle offerte Amazon Black Friday, con tantissime occasioni che gli utenti possono effettivamente cogliere al volo per avere la certezza comunque di raggiungere sconti mai visti nel corso di tutto l’anno. E’ questo il caso del Samsung Galaxy S25, che oggi viene a costare decisamente meno del solito.

Lo smartphone, commercializzato agli inizi del 2025, rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo; integra un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, passando anche per più di 16 milioni di colori con protezione Gorilla Glass Victus 2.

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Il processore non poteva che essere un top di gamma a tutto tondo, essendo comunque il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core che si appoggia a una frequenza di clock a 4,47GHz e una GPU Adreno 830, sempre con 12GB di RAM, ma anche una memoria interna variabile, che può raggiungere un massimo di 1T (ma non è espandibile con l’ausilio di una microSD).

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Samsung Galaxy S25: la promozione del Black Friday di Amazon è folle

Lo sconto che Amazon ha deciso di applicare in questi giorni sull’acquisto di Samsung Galaxy S25 rappresenta sicuramente la migliore occasione su cui far affidamento per spendere relativamente poco su uno dei migliori prodotti del 2025. L’acquisto richiede un investimento finale di soli 829 euro, contro i 929 euro previsti in origine di listino, con ordine da effettuare subito a questo link.

Coloro che sono effettivamente interessati all’acquisto devono comunque sapere che la batteria è un componente da 4000mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a godere di una buona autonomia generale, senza vincoli.