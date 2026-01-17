Samsung Galaxy S25 FE: il prezzo AMAZON è da urlo

Un nuovo sconto molto speciale va a coinvolgere il Samsung Galaxy S25 FE, smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, mettendo a disposizione del consumatore una serie di specifiche tecniche e funzionalità di alto livello, richiedendo in cambio un investimento tutt’altro che elevato. Grazie alla promozione disponibile su Amazon, gli utenti si ritrovano pronti a spendere relativamente poco.

Il consumatore che si avvicina al prodotto deve prendere prima di tutto conoscenza delle sue specifiche tecniche, essendo comunque un device con display da 6,7 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, sempre con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, e soprattutto con protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il processore è di casa Samsung, stiamo ovviamente parlando di Exynos 2400, octa-core con una frequenza di clock che si aggira attorno ai 3.2GHz, sempre con GPU Xclipse 940, e anche un quantitativo di RAM che si aggira attorno agli 8GB.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Buono è anche il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 12 megapixel, e anche un effetto bokeh da 8 megapixel. Una dotazione più che valida completata dalla presenza, nella parte anteriore, da un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2.

Ricevete subito le offerte Amazon e scoprite i codici sconto gratis, andando sul canale Telegram @codiciscontotech.

Samsung Galaxy S25 FE: che sconto oggi su Amazon

La promozione di oggi è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché lo smartphone avrebbe un costo di 699 euro, ma solamente per qualche giorno su Amazon la spesa viene ridotta di circa 200 euro, arrivando a dover sostenere un investimento finale di 491 euro. Occasione da cogliere subito a questo link.

L’utente interessato deve sapere che solamente la colorazione Jetblack ha il prezzo indicato, le altre 3 sono tutte in vendita a cifre superiori alla suddetta, sempre con garanzia di 24 mesi e no brand.