Samsung Galaxy A57 si svela al TENAA: specifiche complete per il nuovo midrange

Mentre l’attenzione mediatica di Samsung è concentrata sulla prossima serie Galaxy S26, il produttore sudcoreano continua a lavorare anche sulla fascia media, da sempre centrale per i volumi di vendita. Tra i modelli in arrivo c’è Samsung Galaxy A57, appena comparso nel database del TENAA, passaggio che di fatto ne conferma gran parte della scheda tecnica. Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma le informazioni emerse delineano con chiarezza il posizionamento del dispositivo e la strategia seguita da Samsung per il segmento mid-range del 2026.

Display e design: continuità con la serie A

Secondo la documentazione del TENAA, Galaxy A57 sarà dotato di un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. La tecnologia non viene specificata, ma considerando la tradizione della serie A è lecito aspettarsi un pannello AMOLED, elemento ormai distintivo anche nella fascia media Samsung. Le dimensioni complessive parlano di uno smartphone sottile e ben bilanciato: 6,9 mm di spessore per un peso di 182 grammi, valori che suggeriscono un’attenzione particolare alla maneggevolezza, pur mantenendo una batteria di capacità generosa.

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Exynos al centro dell’esperienza

Sotto la scocca troverà spazio un processore octa-core con frequenze differenziate, che punta con decisione verso Exynos 1680. Una scelta coerente con la volontà di Samsung di continuare a valorizzare le proprie piattaforme proprietarie nella fascia media, dove l’equilibrio tra prestazioni, consumi e integrazione software è spesso più importante dei numeri puri. Il comparto memoria dovrebbe prevedere configurazioni con 8 o 12 GB di RAM, abbinate a 256 GB di spazio di archiviazione, una dotazione ormai allineata alle aspettative di un pubblico sempre più esigente anche fuori dal segmento flagship.

Fotocamere: approccio pragmatico

Il sistema fotografico di Galaxy A57 segue una logica ormai consolidata. Sul retro troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un modulo da 12 megapixel con funzione ultra-grandangolare e da un terzo sensore da 5 megapixel dedicato alle riprese di supporto. La fotocamera anteriore da 12 megapixel conferma un’impostazione equilibrata, più orientata all’affidabilità che alla sperimentazione, coerente con il target della serie A.

Batteria e ricarica: uno dei punti di forza

Uno degli elementi più interessanti riguarda l’autonomia. Galaxy A57 sarà equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh, supportata da ricarica rapida cablata fino a 45 W. Un valore non scontato in questa fascia, che potrebbe rappresentare un vantaggio concreto rispetto a molti concorrenti diretti, soprattutto per chi utilizza lo smartphone in modo intensivo. Il sensore di impronte digitali integrato nel display completa un quadro tecnico ormai maturo e ben rodato.