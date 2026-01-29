Samsung Galaxy A57 mostra il design in nuove immagini trapelate

Si sta parlando tanto soprattutto in questi giorni del prossimo Samsung Galaxy A57 che infatti è finito sul web con alcune immagini render che cominciano a far capire agli utenti come sarà esteticamente il nuovo prodotto dell’azienda sudcoreana. La fascia media dunque verrà rinnovata con un dispositivo che almeno in questo caso viene mostrato con la variante nera.

Un design riconoscibile e senza sorprese

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Osservando il fronte, il Galaxy A57 appare dotato di un display completamente piatto con foro centrale per la fotocamera anteriore. C’è la Key Island, una leggera sporgenza sul lato destro della cornice che ospita i tasti fisici. Si tratta di una scelta già adottata da Samsung su altri modelli recenti e che contribuisce a rendere immediatamente riconoscibile il dispositivo.

Il retro segue la stessa filosofia di continuità. La tripla fotocamera è disposta verticalmente nell’angolo in alto a sinistra e integrata in un’unica isola leggermente sporgente, accompagnata dal flash LED. La scocca posteriore appare piatta e pulita, con il logo Samsung collocato nella parte inferiore. Anche se le immagini non mostrano i bordi superiore e inferiore, è plausibile attendersi la classica configurazione con USB-C, microfoni e altoparlante sul lato basso.

Specifiche tecniche attese e possibile periodo di lancio

Seguendo sempre le varie indiscrezioni che fino ad oggi sono arrivate sul web, il nuovo Samsung Galaxy A57 dovrebbe basarsi su un display AMOLED Full HD+ da 6,6″ di ampiezza con refresh rate a 120 Hz. Il processore dovrebbe essere l’Exynos 1680 e ad affiancarlo due tagli diversi da 8 o 12 GB di RAM e ad almeno 256 GB di memoria interna.

In termini di autonomia tutto ok: ecco una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 45 W, senza ricarica wireless. Anche la fotocamera è ben piazzata con un sensore principale da 50 MP, un altro 12 MP e uno da 5 MP, mentre sul fronte troverebbe spazio una selfie camera da 12 MP. Il sistema operativo previsto è Android 16 con interfaccia One UI 8.0 o 8.5. Il lancio potrebbe avvenire tra la prima e la seconda settimana di febbraio, stando alle indiscrezioni.