Samsung Galaxy A37 avvistato in alcuni renders

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Sembra ormai quasi tutto pronto per l’arrivo ufficiale sul mercato mobile della nuova serie di smartphone di fascia media di Samsung, i nuovi Samsung Galaxy A. Tra questi modelli, giusto l’altro giorno vi abbiamo parlato del modello più prestante e completo, il prossimo Samsung Galaxy A57. Ora sembra però arrivato il turno del fratello minore, ovvero il prossimo Samsung Galaxy A37. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in rete in alcune immagini renders pubblicate dal noto sito web Android Headlines.

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Samsung Galaxy A37 avvistato in rete in alcune immagini renders

Il prossimo smartphone di fascia media di casa Samsung è stato avvistato in rete in alcune immagini renders. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A37 e a pubblicare queste nuove immagini è stato il noto sito web del settore Android Headlines.

Come è possibile osservare dall’immagine in apertura, il nuovo device di casa Samsung non stravolgerà nulla dal punto di vista estetico e del design. Anche questo smartphone ricalca le linee del fratello maggiore Samsung Galaxy A57 e, anche rispetto ai precedenti modelli, non troviamo grosse differenze. Quello che risalta alla vista è una delle nuove colorazioni con cui sarà distribuito questo smartphone, ovvero la colorazione Lavanda. Non sappiamo tuttavia ancora il nome ufficiale di questa colorazione.

Oltre a questo, possiamo poi notare la presenza di un display con un piccolo foro centrale per la fotocamera anteriore per i selfie ed i bordi piatti. Le cornice attorno allo schermo non sembrano troppo sottili, ma sembrano comunque simmetriche tra loro, tranne quella inferiore che sembra essere leggermente più pronunciata delle altre.

Anche sul retro non troviamo novità sostanziali, almeno dal punto di vista estetico. La backcover è piatta ai bordi e ospita in alto a sinistra il modulo fotografico. Questo è composto da tre fotocamere posteriori poste a semaforo sulla scocca.