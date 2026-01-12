Samsung e Netflix celebrano l’ultima stagione di Stranger Things

817 È incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto da quel lontano 2016, quando abbiamo incontrato per la prima volta un gruppo di ragazzini in bicicletta decisi a sfidare l’impossibile in una cittadina dell’Indiana. Oggi, con il sipario che finalmente si alza sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things, quel senso di nostalgia anni ’80 si è trasformato in un vero e proprio pilastro della cultura pop contemporanea. Non è solo una serie TV; è diventato un rito collettivo che ha saputo incollare allo schermo milioni di persone, rendendo Hawkins un posto familiare quasi quanto il quartiere in cui siamo cresciuti. Proprio per celebrare questa conclusione epica, Samsung e Netflix hanno deciso di unire le forze ancora una volta, offrendo qualcosa che va oltre il semplice contenuto video.