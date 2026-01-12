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Samsung e Netflix celebrano l’ultima stagione di Stranger Things

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
Samsung e Netflix offrono temi e sfondi esclusivi di Stranger Things per smartphone Galaxy dal 12 gennaio al 22 febbraio.
È incredibile pensare a quanta strada abbiamo fatto da quel lontano 2016, quando abbiamo incontrato per la prima volta un gruppo di ragazzini in bicicletta decisi a sfidare l’impossibile in una cittadina dell’Indiana. Oggi, con il sipario che finalmente si alza sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things, quel senso di nostalgia anni ’80 si è trasformato in un vero e proprio pilastro della cultura pop contemporanea. Non è solo una serie TV; è diventato un rito collettivo che ha saputo incollare allo schermo milioni di persone, rendendo Hawkins un posto familiare quasi quanto il quartiere in cui siamo cresciuti. Proprio per celebrare questa conclusione epica, Samsung e Netflix hanno deciso di unire le forze ancora una volta, offrendo qualcosa che va oltre il semplice contenuto video.

Stranger Things sbarca sugli smartphone Galaxy

Dal 12 gennaio e fino al 22 febbraio, chi possiede un dispositivo Galaxy ha la possibilità di portarsi addosso un pezzetto di questo universo. Non parliamo del solito gadget promozionale di poco conto, ma di un’esperienza estetica curata nei minimi dettagli. Attraverso il Galaxy Store, semplicemente interagendo con l’app di Netflix, è possibile scaricare un tema esclusivo e una serie di sfondi che trasformano l’interfaccia dello smartphone. L’idea è quella di rendere lo sblocco del telefono un momento quasi narrativo: ci si ritrova immersi nelle atmosfere nebbiose del Sottosopra o tra i neon vibranti delle ambientazioni più iconiche della serie. È un modo intelligente per rendere omaggio a un viaggio durato quasi un decennio, permettendo ai fan di personalizzare il proprio spazio digitale con i volti dei personaggi che abbiamo visto crescere stagione dopo stagione. I numeri, d’altronde, parlano chiaro e spiegano perché un’operazione del genere abbia una portata così massiccia. La prima parte dell’ultima stagione, lanciata a fine 2025, ha letteralmente polverizzato ogni record precedente, dominando le classifiche di oltre novanta paesi. Vedere tutte e cinque le stagioni occupare stabilmente la Top 10 globale per settimane intere è la prova tangibile di quanto il pubblico sia profondamente legato a questa storia. Questa collaborazione tra Samsung e Netflix non è certo nata ieri; è il frutto di un percorso iniziato con altri grandi successi che ha dimostrato come la tecnologia possa diventare un ponte emotivo tra noi e le storie che amiamo. Che si tratti di rivivere il brivido di un incontro ravvicinato con un Demogorgone o semplicemente di godersi l’estetica rétro che ha reso celebre lo show, questa iniziativa chiude il cerchio in modo perfetto, trasformando un oggetto quotidiano come lo smartphone in una finestra aperta sulle strade di Hawkins.