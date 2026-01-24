Samsung: continua l’integrazione tra TV e dispositivi Galaxy

Samsung inizia a parlare sempre meno di singoli prodotti e sempre di più di ecosistema. Si tratta di una scelta che si riflette in modo chiaro anche negli aggiornamenti software. L’idea è che uno smartphone non debba vivere isolato dal resto della casa, così come un televisore non dovrebbe essere solo uno schermo per lo streaming. Tutto deve comunicare, reagire e completarsi a vicenda. Il tutto possibilmente senza costringere l’utente a imparare nuove procedure o a perdere tempo in passaggi inutili. A tal proposito, l’ultimo aggiornamento delle smart TV Samsung va esattamente in tale direzione. Con Tizen 9, infatti, i televisori del marchio diventano capaci di accedere alla memoria di uno smartphone o tablet Galaxy in modalità wireless. Non si parla quindi di una semplice duplicazione dello schermo o di una condivisione temporanea dei contenuti, ma di una vera esplorazione dei file archiviati sul dispositivo mobile, direttamente dal televisore.

Samsung TV e dispositivi Galaxy sempre più connessi

La funzione non è limitata ai modelli più recenti. I TV Samsung del 2024 hanno già ricevuto l’aggiornamento a Tizen 9 verso la fine dello scorso anno. Mentre alcuni modelli del 2023 sono ancora in attesa, segno che il rollout è progressivo. Anche lo smartphone o il tablet devono rispettare requisiti ben precisi affinché tutto funzioni correttamente.

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Il punto centrale è “Condivisione Archiviazione“, una funzione introdotta con One UI 7.0 e affinata nelle versioni successive. Il dispositivo Galaxy e il televisore devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. Inoltre, devono utilizzare lo stesso account Samsung e che la TV deve essere registrata nell’app SmartThings. Dopo una prima associazione tramite Bluetooth e la conferma della connessione dallo smartphone, basta accedere dal menù del televisore alla sezione dedicata ai dispositivi connessi per selezionare il proprio Galaxy. A quel punto entra in gioco il file manager integrato nella TV, che consente di sfogliare la memoria del dispositivo mobile e visualizzare foto e video sul grande schermo. I documenti restano esclusi, poiché non possono essere aperti o modificati. Quando non serve più, la condivisione può essere interrotta in modo rapido, scollegando il dispositivo dal menù Bluetooth.