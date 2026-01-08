Samsung: “Companion to AI Living” per rivoluzionare il quotidiano

La nota società di elettronica Samsung ha sfruttato la cornice del CES 2026 di Las Vegas per mostrare al pubblico la propria visione dell’intelligenza artificiale utilizzando il concept “Companion to AI Living“, il quale era stato preannunciato già all’inizio della fiera e si basa su un approccio nuovo per quanto riguarda l’intelligenza artificiale che viene integrata all’interno della vita quotidiana di ognuno di noi utilizzando un ecosistema di vari dispositivi connessi l’uno con l’altro, questa nuova filosofia è stata eviscerata proprio durante l’evento The first Look.

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Una nuova visione

Ad inaugurare questo evento, ci ha pensato il CEO ed Head della divisione device eXperience, quest’ultimo ha voluto particolarmente enfatizzare sul come Samsung si stia impegnando per costruire un’esperienza completamente unificata basata sull’intelligenza artificiale per quanto riguarda dispositivi come: smartphone, elettrodomestici, TV e vari servizi, l’idea alla base è quella di offrire dei veri e propri compagni AI, i quali devono essere assolutamente in grado di anticipare i bisogni e semplificare tutta la quotidianità dell’utente, in parole povere le intelligenze devono poter agire oltre che suggerire.

Anche l’intrattenimento, ovviamente ha visto l’introduzione di questa nuova filosofia, dal momento che Samsung ha mostrato dei display che si evolvono in Entertainment Companion, nello specifico a rubare la scena ci ha pensato il nuovo micro RGB da 130 pollici che mostra l’inizio di una nuova era del colore grazie ai nuovi diodi RGB completamente indipendenti e al nuovo motore micro RGB Engine Pro, il quale consente un controllo cromatico assolutamente di altissimo livello.

Per quanto riguarda invece il fronte home living companion, Samsung si è concentrata particolarmente sul desiderio di trasformare gli elettrodomestici veri e propri membri attivi della vita domestica, il tutto sarà ovviamente alimentato dalla nota Family hub, che ora gode di una migliore integrazione con Google Gemini ed AI Vision, il quale viene affiancato anche Bixby evoluto che permette di coordinare attentamente anche lavanderia e pulizia che beneficiano dell’AI.