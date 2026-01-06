Samsung, CES 2026: il TV LCD R95H Micro RGB arriva fino a 130 pollici, è record

Al CES 2026 di Las Vegas, Samsung ha alzato l’asticella nel mondo dei televisori LCD. L’azienda ha presentato la nuova serie R95H, che può già essere considerata, almeno per ora, la linea di TV LCD più grande mai annunciata. Le diagonali partono da 65 pollici e arrivano fino a 130 pollici, una dimensione che segna un nuovo record per questa tecnologia.

Una serie LCD Micro RGB senza precedenti

La gamma Samsung R95H sarà composta da modelli da 65, 75, 85 e 130 pollici. Tutti utilizzano pannelli LCD di tipo VA con risoluzione nativa 4K Ultra HD. La vera novità è però la retroilluminazione Micro RGB, conosciuta anche come MiniLED RGB. Ogni zona utilizza triplette di LED rosso, verde e blu indipendenti, con una soluzione Full Array Local Dimming.

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Samsung non ha ancora comunicato il numero delle zone di controllo né i valori di luminanza HDR di picco, ma è lecito aspettarsi prestazioni molto elevate, soprattutto considerando il posizionamento della serie.

Colori, processore e trattamento anti-riflesso

Uno dei dati confermati riguarda la copertura cromatica. La serie R95H promette il 100% dello spazio colore REC2020, un traguardo importante per un televisore LCD. A gestire l’elaborazione delle immagini c’è il nuovo processore Micro RGB AI Engine Pro, sviluppato appositamente per questa tecnologia.

I nuovi modelli adottano anche il rivestimento anti-glare di ultima generazione, già visto sugli OLED e sui Neo QLED di fascia alta degli ultimi anni. Questo trattamento è pensato per ridurre i riflessi e migliorare la visione in ambienti molto luminosi.

Connettività flessibile e supporto HDR

Tra le opzioni disponibili spicca il set-top box Wireless One Connect, utilizzabile in modalità wireless. Le connessioni restano comunque integrate nel televisore, lasciando libertà di scelta sull’installazione. Per il montaggio a parete è inclusa la nuova staffa Zero Gap Wall Mount, studiata per mantenere il TV il più possibile aderente al muro.

Sul fronte HDR, la serie supporta anche HDR10+ Advanced, che Samsung propone come alternativa al Dolby Vision 2, formato che l’azienda continua a non adottare.

Il modello da 130 pollici e cosa manca

Il gigantesco modello da 130 pollici si distingue per il design Timeless Frame e per uno stand da pavimento dedicato. Prezzi e disponibilità non sono ancora stati comunicati e verranno svelati nelle prossime settimane.