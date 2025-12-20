Samsung al CES 2026: arriva la nuova visione AI Connected Living

In occasione del CES 2026, Samsung è pronta a mostrare al pubblico la sua nuova visione di AI Connected Living, ossia un ecosistema pensato per rendere la casa e gli spazi quotidiani più intelligenti, reattivi e personalizzati. L’azienda non intende aggiungere solo nuove funzioni ai dispositivi. Lo scopo è creare un ambiente in cui tecnologia e intelligenza artificiale lavorano in modo armonico e continuo.

La strategia di Samsung ruota attorno all’idea che l’IA debba adattarsi alle persone, non il contrario. Per questo motivo, le nuove soluzioni puntano su integrazione, automazione avanzata e capacità di apprendere dalle abitudini reali degli utenti.

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Una casa che capisce e reagisce

Con questa nuova gamma di prodotti, Samsung immagina una casa in cui elettrodomestici, dispositivi smart e sistemi di intrattenimento comunicano tra loro senza intoppi. L’intelligenza artificiale diventa il collante dell’intero ecosistema. Un collante in grado di analizzare tutti i comportamenti quotidiani per offrire suggerimenti utili e automatizzare le attività ripetitive.

Dalla gestione dell’energia alla climatizzazione, passando per cucina e intrattenimento, ogni elemento è pensato per funzionare come parte di un sistema unico. L’IA non si limita a eseguire comandi ma riesce ad anticipare le esigenze degli utenti. Può, ad esempio, ottimizzare i consumi per contribuire a creare ambienti più confortevoli e sostenibili.

Particolare attenzione viene data alla personalizzazione. Ogni membro della famiglia può vivere un’esperienza su misura. Le impostazioni si adattano a preferenze, orari e stili di vita diversi.

Sicurezza, privacy e controllo

Un aspetto centrale della nuova gamma riguarda la sicurezza. Samsung punta a garantire che l’elaborazione dei dati avvenga in modo protetto, con controlli chiari e trasparenti per l’utente. L’IA deve lavorare per semplificare la vita, ma senza sacrificare il controllo sulle informazioni personali.

Il concetto di Connected Living si estende anche oltre le mura domestiche, includendo l’interazione con dispositivi mobili, wearable e altri elementi dell’ecosistema Samsung. Tutto è pensato per offrire continuità, senza interruzioni tra casa, lavoro e tempo libero.