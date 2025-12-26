Robot e droni killer, lo scenario inquietante tracciato da Europol

L’intelligenza artificiale e i sistemi autonomi non riguardano più solo l’innovazione tecnologica. Secondo le analisi più recenti europee, in futuro potrebbero essere segnato anche da scenari decisamente più oscuri, in cui robot, droni armati e automazione spinta diventano strumenti di criminalità, destabilizzazione sociale e conflitto.

Il quadro delineato è tutt’altro che fantascientifico. L’abbassamento dei costi, la diffusione di componenti avanzati e l’accessibilità di software sofisticati stanno rendendo queste tecnologie sempre più facili da adattare a scopi illeciti. In questo contesto, le forze di sicurezza temono una crescita di minacce difficili da intercettare con gli strumenti tradizionali.

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Droni autonomi e criminalità ad alta tecnologia

Uno dei punti più critici riguarda i droni killer, dispositivi potenzialmente in grado di operare in modo semi-autonomo o completamente autonomo. Non si parla solo di scenari militari, ma di utilizzi da parte di gruppi criminali o estremisti, attratti dalla possibilità di colpire a distanza, riducendo i rischi per chi controlla l’operazione.

A preoccupare è soprattutto la combinazione tra autonomia decisionale, riconoscimento visivo e capacità di aggirare le misure di sicurezza tradizionali. Un drone programmato per individuare un obiettivo specifico potrebbe agire senza bisogno di un controllo diretto, rendendo molto più complessa la prevenzione degli attacchi.

Parallelamente, anche i robot potrebbero essere sfruttati per attività illegali, dalla sorveglianza clandestina al trasporto di materiali pericolosi. Tecnologie nate per contesti civili o industriali rischiano così di trasformarsi in strumenti di pressione e violenza.

Rivolte anti-macchine e tensioni sociali

Accanto alla minaccia tecnologica, emerge un altro elemento meno visibile ma altrettanto delicato: il possibile aumento di rivolte anti-macchine. L’automazione spinta e l’uso crescente di sistemi intelligenti in settori come logistica, sicurezza e servizi pubblici potrebbero alimentare tensioni sociali, soprattutto in aree già colpite da disoccupazione o marginalizzazione.

In questo scenario, robot e infrastrutture automatizzate diventano simboli di esclusione e controllo, finendo nel mirino di proteste o atti di sabotaggio. Il rischio è una spirale in cui tecnologia e conflitto sociale si alimentano a vicenda, creando nuove sfide per l’ordine pubblico.

Emerge più che mai che la tecnologia non è neutra. Senza regole condivise, controlli adeguati e una riflessione etica profonda, intelligenza artificiale, robotica e automazione possono diventare moltiplicatori di rischio. Per le istituzioni europee, il tempo per prepararsi non è domani: è adesso.