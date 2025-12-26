Robot aspirapolvere ROBOROCK con sconto di 450 euro su Amazon

Il robot aspirapolvere può davvero essere il compagno ideale per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto che possa aiutarli nelle operazioni di pulizia della casa, con il minimo sforzo e la massima indipendenza da parte di una macchina che comunque è pronta a tutto pur di soddisfare le esigenze del consumatore. Il Roborock Qrevo Curv X può essere acquistato oggi su Amazon con uno sconto addirittura di 450€ sul valore iniziale.

Il design di questo prodotto è chiaramente iconico e rappresenta a tutti gli effetti un tratto distintivo rispetto ai tanti altri modelli che troviamo in commercio, la base di ricarica avvolge completamente il robot aspirapolvere con linee curve e sinuose, sebbene sia realizzata anch’essa interamente in plastica, presentando comunque un design elegante adatto alla maggior parte degli ambienti (è disponibile solo in colorazione bianca).

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Il dispositivo in sé può raggiungere una potenza di aspirazione di 22’000 Pa, avendo inoltre la capacità di insinuarsi in ogni pertugio con il suo spessore di soli 7,98cm e un design ultra-sottile, perfetto per ogni casa. Le funzioni cui è possibile raggiungere sono sostanzialmente sempre le stesse, a cui si aggiunge anche il lavaggio, con asciugatura e lavaggio dei mop ad acqua calda.

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Robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Quanto vi costa questo robot aspirapolvere? a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non poi così tanto. Si parte da un listino di 1299 euro, con una forte riduzione dettata da Amazon di circa 450 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 849 euro. Premete questo link per effettuare l’acquisto.

Come molto spesso vi diciamo, lo sconto sarà attivo per poco tempo, non sappiamo quando effettivamente verrà disattivato, per questo consigliamo di prendere rapidamente una decisione.