Roborock: il nuovo robot aspirapolvere sale le scale e cambia le regole dello smart cleaning

Roborock ha scelto il palcoscenico più spettacolare possibile per raccontare la sua visione del futuro: il CES 2026 di Las Vegas. Dalla presentazione è emersa una visione precisa di come la tecnologia domestica sta cambiando, diventando sempre più intelligente, adattiva e capace di muoversi con naturalezza. Il motto scelto per tale edizione, “The Greatest Meeting the Greatest”, riassume bene l’ambizione del brand. Al centro della presentazione c’è il Saros Rover, un progetto che ridefinisce il concetto stesso di robot aspirapolvere. Non più un dispositivo che si limita a evitare ostacoli o a fermarsi davanti a una scala, ma un sistema capace di affrontare l’ambiente domestico in tutta la sua complessità. Grazie a una struttura wheel-leg, che combina ruote e arti mobili, Saros Rover riesce a salire scale, superare dislivelli e adattarsi a superfici irregolari. Il tutto mantenendo sempre il corpo in equilibrio, supportato da algoritmi di intelligenza artificiale che leggono lo spazio in tre dimensioni e reagiscono in tempo reale.

Roborock presenta il suo nuovo robot aspirapolvere Saros Rover

A rafforzare il messaggio dell’azienda è arrivato anche l’annuncio della partnership con il Real Madrid Football Club. Una collaborazione che va oltre il semplice branding e si fonda su valori condivisi come innovazione, performance e ricerca continua del miglioramento. L’idea di portare il concetto di “Real Smart Cleaning” dagli stadi alle abitazioni crea un collegamento immediato tra due mondi diversi, ma accomunati dalla stessa attenzione ai dettagli e alla qualità assoluta.

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A tal proposito, la nuova generazione della serie Saros, con Saros 20 e Saros 20 Sonic, spinge ancora più avanti l’evoluzione dello smart cleaning. Da un lato c’è un’intelligenza artificiale capace di riconoscere un numero sempre maggiore di oggetti e di adattarsi con precisione agli spazi domestici. Dall’altro, un design ultra-sottile che permette al robot di arrivare dove prima era impossibile, senza rinunciare a potenza e capacità di lavaggio. Il tutto supportato da sistemi di pulizia avanzati e da una base che automatizza completamente la manutenzione quotidiana. Accanto alla serie Saros, anche la linea Qrevo si rinnova con Curv 2 Flow, un modello che introduce una nuova idea di lavaggio grazie al rullo e a una gestione più efficace dei bordi e dei tappeti.

Lo sguardo di Roborock, però, non si ferma agli interni. Con l’ingresso nel mercato nordamericano dei robot tosaerba, l’azienda porta la sua esperienza in intelligenza artificiale e navigazione avanzata anche all’esterno, applicandola alla cura del prato con la stessa filosofia.