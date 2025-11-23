Rivoluzione BYD: addio agli schermi che ruotano in auto

Un elemento divenuto ormai un vero e proprio marchio di fabbrica di BYD è sicuramente il display integrato nel sistema di infotainment in grado di ruotare sul proprio asse centrale, passando da un orientamento orizzontale a un orientamento verticale premendo un semplice pulsante, nel corso degli anni questa feature è diventata davvero contraddistintiva della società, ma qualcosa molto presto sta per cambiare, a partire dalla prossima generazione di automobili della società cinese infatti, questa caratteristica svanirà in favore di un display orientato solo orizzontalmente.

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Le parole della vicepresidente

La vicepresidente della società ha affermato che questa caratteristica sicuramente ha accompagnato le automobili per tanto tempo, ma la società si sta preparando a un addio definitivo in favore di soluzioni solamente orizzontali, le motivazioni dietro questo cambiamento sono correlate innanzitutto a una migliore integrazione e compatibilità sia con le applicazioni sia con i sistemi di guida Apple CarPlay e Android Auto, per di più analisi interne della società hanno sottolineato che la maggior parte degli utenti sfrutta poco la possibilità di cambiare l’orientamento del display, nonostante magari l’orientamento verticale offra una migliore visuale, soprattutto quando si utilizza il navigatore.

Tutto questo ovviamente è correlato alla maggiore diffusione delle proprie automobili sul mercato internazionale, di conseguenza si rende assolutamente necessario garantire la massima compatibilità del sistema con le applicazioni e i sistemi software circolanti all’infuori dei confini nazionali, di conseguenza la società preferisce abbandonare l’orientamento verticale del display in favore dell’orientamento orizzontale fisso in modo definitivo.

Non rimane dunque che attendere le prossime generazioni di automobili che, similmente a quanto avviene già con le auto in circolazione nel vecchio continente, offriranno un sistema digitale completamente orizzontale abbandonando in via definitiva tale opzione, il desiderio dunque di competere sul mercato internazionale della società cinese, si vede anche da questi piccoli cambiamenti che puntano a integrare al meglio i propri sistemi.