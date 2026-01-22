 Vai al contenuto
Offerte

Rivian R2: il SUV elettrico pronto a cambiare gli equilibri

Manuela Poidomani
· 2 min di lettura
Condividi:
Rivian R2

 

Il futuro di Rivian passa dalla R2, un SUV elettrico pensato per uscire dalla nicchia premium. Il modello rappresenta la prima vera scommessa di volume del costruttore americano. L’obiettivo è ampliare il pubblico e rafforzare la presenza nei mercati più competitivi. Negli Stati Uniti la R2 punterà clienti oggi orientati verso la Tesla Model Y. La strategia è chiara e guarda anche oltre l’Atlantico. La casa ha confermato che l’Europa resta nel piano industriale. Il debutto nel Vecchio Continente è atteso nel 2027, secondo le indicazioni ufficiali.

La R2 nasce per offrire dimensioni generose, tecnologia avanzata e prezzi più accessibili. Questo equilibrio potrebbe ridefinire il posizionamento del marchio. Rivian intende così superare i limiti commerciali delle attuali R1T e R1S. Il SUV compatto diventa quindi il perno della crescita futura. La sfida riguarda numeri, margini e riconoscibilità globale. Per questo il progetto viene seguito con particolare attenzione dal settore. Le scelte tecniche e produttive avranno effetti diretti sulla solidità dell’azienda. L’attesa è alimentata da promesse ambiziose e da una tempistica ormai definita. Il mercato osserva con interesse le prossime mosse.

Dalla fabbrica alle strade, cosa offre la nuova Rivian R2

La fase industriale è entrata nel vivo con l’avvio della produzione di prova in Illinois. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato RJ Scaringe. Questo passaggio segna l’ultimo tratto prima della commercializzazione. Le prime consegne ai clienti sono previste nella prima metà dell’anno. I tempi risultano coerenti con i piani annunciati in precedenza. Il SUV mantiene uno stile vicino alla R1S, con linee robuste e superfici pulite.

La firma luminosa Rivian resta un elemento distintivo. L’abitacolo adotta un’impostazione minimale ma tecnologica. La strumentazione digitale è posizionata dietro il volante. Il sistema infotainment è affidato a un grande schermo centrale touch. Le dimensioni parlano di 4,7 metri di lunghezza e un passo vicino ai tre metri. La gamma prevede tre configurazioni di motori elettrici. Sono disponibili versioni a uno, due o tre propulsori. L’allestimento più potente promette accelerazioni molto elevate. Lo scatto da fermo è inferiore ai tre secondi sul mercato americano. L’autonomia supera le 300 miglia nel ciclo EPA. Per l’Europa si parla di circa 482 chilometri. Il prezzo di partenza stimato è intorno ai 45 mila dollari. Un valore pensato per rendere la R2 competitiva nel segmento.

Condividi:
81 Condivisioni
Tag