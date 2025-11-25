Ring Indoor Camera Plus, Outdoor Camera Pro e Wired Doorbell Plus: la sicurezza smart sale di livello – Recensione

Ring, azienda controllata da Amazon, ha recentemente lanciato sul mercato nuovi prodotti atti a innalzare nuovamente il livello qualitativo della sicurezza di casa, mettendo a disposizione degli utenti tutti gli strumenti necessari per difendersi da intrusioni di vario genere. Tra i tanti modelli a disposizione oggi vi parliamo di Indoor Camera Plus, Outoor Camera Pro e Wired Doorbell Plus, soluzioni di qualità a un prezzo abbordabile.

Ring Indoor Camera Plus

Design e estetica

La Ring Indoor Camera Plus è realizzata interamente in plastica di colorazione bianca con finitura opaca su tutta la superficie (perfetta per non trattenere le impronte o la polvere), le sue dimensioni sono estremamente compatte, raggiungendo 5 x 5 x 9,7 centimetri, il che facilita chiaramente il suo posizionamento ovunque si desideri, sia esso un mobile, una mensola, una scrivania o semplicemente una parete. Difatti il prodotto può essere anche appeso al muro sfruttando tutti gli accessori inclusi in confezione, riuscendo ad essere molto più versatile di quanto si potrebbe pensare, essendo un modello non dotato di batteria integrata. Tale definizione sta a significare che deve essere sempre collegata ad una presa di corrente, sfruttando l’alimentatore presente in confezione e il connettore posteriore USB-C (il filo non è eccessivamente lungo, 1,9 metri, di conseguenza non potrete posizionarla troppo lontana dalla presa).

I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono discreti, a tutti gli effetti non paiono essere troppo resistenti e affidabili sul lungo periodo, dando una sensazione di fragilità. L’attenzione alla privacy sta a cuore dell’azienda, difatti in confezione si può trovare anche lo sportellino dedicato, la cui installazione viene richiesta al consumatore (ma richiede davvero qualche minuto). Anch’esso è realizzato in plastica molto leggera, con il meccanismo di apertura/chiusura leggermente ballerino e poco resistente, sebbene comunque adempi perfettamente al proprio dovere. E’ importante sapere, a differenza di quanto si potrebbe pensare, che chiudendo la camera con lo sportellino questa non si disattiverà completamente (cosa che invece accade con altri modelli Ring), ma resterà attiva semplicemente con l’obiettivo oscurato, potendo idealmente registrare e ascoltare l’audio circostante; proprio per questo motivo si consiglia caldamente di disattivare anche il microfono integrato.

A differenza della sorella maggiore pan&tilt, il modello recensito non permette di ruotare la visuale da remoto, sebbene comunque l’installazione sia estremamente semplificata e la base regolabile permetta, facilitando di molto, la scelta della perfetta angolazione in cui effettivamente andare ad installare la Ring Indoor Camera Plus, anche idealmente agganciandola al muro o ruotandola di 180 gradi.

Hardware e Specifiche

Il prodotto si appoggia su un sensore fotografico che permette di registrare video in 2K (ovvero 2560 x 14440 pixel), con zoom digitale fino a 4x (utile per ingrandire l’immagine senza perdita di qualità); il campo visivo è sufficientemente ampio, si parla di 115 gradi in orizzontale e 60 gradi in verticale, offrendo una buona versatilità nel suo posizionamento. I colori sono decisamente buoni, forse leggermente slavati, ma guadagna moltissimo in termini di dettaglio e di nitidezza, segnando un forte cambiamento in confronto e rispetto agli altri modelli in commercio. La modalità notturna è anch’essa eccellente, grazie ai sensori infrarossi riesce a vedere senza problemi fino a una distanza di 10 metri, mentre con la tecnologia Low-Light Sight si ottiene una visione “a colori” anche in condizioni di scarsa illuminazione (non in condizioni di buio completo).

Sulla superficie si possono trovare un microfono con cancellazione del rumore e un altoparlante (entrambi qualitativamente nella media), con la possibilità di fruire della sirena integrata attivabile da remoto per segnalare un’emergenza o spaventare un intruso. La connessione alla rete avviene tramite WiFi 802.11 b/g/n a 2,4GHz (peccato non sia anche a 5GHz); la stabilità della rete per una IP camera è sempre importante, di base Ring consiglia almeno 5Mbps per funzionare correttamente, nella nostra prova l’abbiamo collegata a una fibra gigabit, e non abbiamo mai riscontrato alcun problema o disconnessione di vario genere.

Funzionalità, prestazioni e prezzo

In termini di funzionalità cui gli utenti possono accedere, Ring Indoor Camera Plus non introduce nulla di nuova rispetto a quanto abbiamo già visto in passato con gli altri modelli del brand, offrendo il rilevamento del movimento (possibilità di gestire le zone di privacy nell’inquadratura), la ricezione delle notifiche in davvero pochissimi secondi, accedere al live view anche in 2K e la corretta integrazione con gli altri modelli Ring o Amazon Alexa. Al solito ricordiamo che non è possibile salvare video in locale, data l’assenza dello slot per la microSD, e che per fruire appieno di alcune funzionalità extra potrebbe essere necessario sottoscrivere l’abbonamento a pagamento.

Il prezzo di vendita è allineato con tutte le sue specifiche, difatti il prodotto ha un listino su Amazon di soli 59,99 euro, e può essere acquistato a questo link.

Ring Outdoor Cam Pro

Estetica e design

Con Ring Outdoor Cam Pro gli utenti si sentono ancora più al sicuro e si può notare sin da subito l’attenzione al dettaglio e alla qualità costruttiva del prodotto stesso. Si tratta di una videocamera di sicurezza da esterno realizzata quasi interamente in plastica di colorazione bianca, con finitura opaca, e un inserto nero lucido attorno al sensore fotografico anteriore. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono davvero di ottima qualità generale, resistenti e affidabili, di qualità superiore rispetto al prodotto precedente, offrono una piacevole sensazione di usabilità sul lungo periodo.

Le sue dimensioni sono di 15,39 x 7 x 7 centimetri, è dimensionalmente “importante” e più massiccia di tanti altri modelli che abbiamo testato in passato. Sulla superficie non si trovano pulsanti di alcun tipo, mentre nella parte posteriore è presente il connettore USB-C da utilizzare per il collegamento alla presa di corrente. La scelta in questo caso è sicuramente a favore dell’utente, in quanto è presente in confezione un doppio cavo con alimentatore da 20W dalla lunghezza complessiva di 5,45 metri. L’idea è assolutamente geniale, poiché in questo modo il prodotto può essere tranquillamente posizionato ovunque desideriate, sia appoggiato su una superficie, appeso a una parete o sul soffitto, senza vivere con l’ansia del collegamento alla presa a muro, in quanto è bene ricordare che è sprovvisto di una batteria integrata. Eventualmente la Ring Outdoor Cam Pro supporta anche l’alimentazione PoE+, ricordando però che l’alimentatore PoE+ incluso è solo per uso interno, invece il dispositivo in questione è per uso esterno, con intervallo operativo di temperatura tra -20 e +50°C.

Hardware e specifiche

Ring Outdoor Cam Pro è progettata per resistere a pioggia, vento e polvere, offre una inquadratura fissa (non regolabile da remoto), sebbene comunque il supporto regolabile incluso permetta di orientarla con assoluta precisione. La risoluzione massima di ripresa è il 4K, con zoom digitale 10x e supporto HDR; a conti fatti si tratta di una delle migliori videocamere di sorveglianza da esterno che abbiamo mai provato, i colori sono estremamente precisi, i dettagli e la nitidezza di livello nettamente superiori. Ottimo è il campo visivo, di 140 gradi in orizzontale e di 85 gradi in verticale, capace di coprire ampie aree senza accessori aggiuntivi.

Il rilevamento del movimento funziona molto bene, si appoggia alla tecnologia 3D Motion Detection con radar a 24GHz, analizzando profondità e movimenti reali nello spazio, con profondità regolabile fino a 9 metri e riducendo drasticamente i falsi allarmi. La visione notturna può anche esser “a colori”, ma solo in condizione di luce bassa, altrimenti si avrà l’ottima visione in bianco e nero. La presenza di un altoparlante e microfono integrati innalzano notevolmente il livello qualitativo, con Audio+ che offre cancellazione del rumore avanzata e comunicazione chiara anche in ambienti particolarmente rumorosi. Da non trascurare nemmeno la presenza di una sirena integrata da 85 dB, attivabile direttamente da remoto tramite l’applicazione mobile Il prodotto si collega senza problemi alla rete WiFi sfruttando il protocollo WiFi 6 dual-band, cosicchè il consumatore possa decidere di appoggiarsi direttamente alla frequenza a 5GHz, per una maggiore stabilità e fluidità della connessione.

Funzionalità e prezzo

Le funzionalità cui gli utenti possono effettivamente accedere sono esattamente le stesse di cui vi abbiamo parlato poco sopra nella parte dedicata alla telecamera da interno, alla quale vi rimandiamo. Indubbiamente il suo funzionamento è ottimo, precisa, affidabile e stabile anche nella connessione (si consiglia almeno una rete WiFi a 15Mbps). Tutta questa qualità la ritroviamo e la sentiamo anche nel prezzo finale di vendita, infatti la Ring Outdoor Cam Pro è disponibile in due colori (bianco o nero) e può essere acquistata direttamente su Amazon con un listino di 199,99 euro.

Ring Wired Video Doorbell Plus

Estetica, design e installazione

Ring Wired Video Doorbell Plus è un videocitofono cablato, la prima cosa da sapere riguarda l’installazione, necessaria con cablaggio che si appoggia al trasformatore DIN da 24V DC (lo trovate incluso in confezione, 12W) oppure un sistema di citofono esistente da 16-24 VAC, non supportando però trasformatori alogeni o illuminazione da giardino. Il montaggio non è difficile, tutti i prodotti Ring hanno il plus di essere plug&play, anche se in questo caso richiede qualche conoscenza in più che vi potrebbe portare a chiedere un aiuto, nell’eventualità in cui non foste troppo pratici (anche se all’interno della confezione trovate tutto il necessario per la corretta installazione con manuale e guida adeguati). Eventualmente potete decidere di utilizzare l’alimentatore plug-in di seconda generazione con cavo da 6 metri e serracavo (venduto separatamente), per ridurre al massimo la difficoltà di installazione.

Una volta installato il prodotto non si allontana troppo dagli standard a cui siamo abituati, è realizzato in plastica, nella duplice colorazione argento e nero, con un grande pulsante fisico centrale, sormontato dal sensore fotografico. Le sue dimensioni sono generalmente contenute, raggiungendo 5,36 x 3 x 13,26 cm (senza il supporto da parete). I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono resistenti e affidabili, oltre che perfettamente resistenti alle intemperie.

Hardware e specifiche

Alla base del prodotto troviamo un sensore fotografico Retinal 2K, capace di garantire immagini nitide e realistiche, i colori sono perfettamente rispettati, la gamma cromatica è sufficientemente ampia e soprattutto apprezziamo il livello di dettaglio e di nitidezza. Come per i modelli precedenti, anche in questo caso è presenta la “Low-Light Sight”, ovvero la visione notturna adattiva, con colori sufficientemente vividi in condizioni di penombra o di buio non completo. Il campo visivo è di 140 gradi in orizzontale e in verticale, ciò vi permette di prendere visione della figura intera nel momento in cui il pulsante verrà effettivamente premuto. Il sistema audio bidirezionale è di ottima qualità, sarà possibile parlare e ascoltare chi si trova all’altro capo del citofono senza alcuna difficoltà, mantenendo un livello elevato. La rilevazione del movimento si affida a un sistema 3D, con il quale è possibile creare zone di movimento personalizzabili, in modo da non andare a minare la privacy delle persone che vi circondano.

Funzionalità e prezzo

Tra le funzioni più interessanti di questo prodotto annoveriamo sicuramente la possibilità, via Ring IQ (tramite abbonamento) di ricevere avvisi personalizzati per pacchi, veicoli o animali. Nel momento in cui qualcuno suonerà al citofono, riceverete una chiamata sul vostro smartphone collegato, mostrano eventualmente una anteprima video animata della notifica, anche senza necessariamente doverla aprire. Per il resto sono le solite ottime funzioni che contraddistinguono le videocamere Ring, mantenendo esattamente la stessa identica qualità.

Il dispositivo viene commercializzato con la promessa di aggiornamenti di sicurezza software per almeno 4 anni, il suo prezzo di listino, per l’acquisto effettuato su Amazon, è di 179 euro. Ordinatelo subito qui.

Applicazione ufficiale

La gestione di tutti i prodotti di cui vi abbiamo parlato nel corso della recensione avviene direttamente dall’applicazione mobile dedicata, disponibile sia per Android che iOS, realizzata alla perfezione e perfettamente in grado di risultare accessibile anche da parte degli utenti meno esperti. Le interfacce sono chiare e semplificate, le notifiche vengono ricevute praticamente all’istante, e in pochissimo tempo l’utente può accedere a tutte le impostazioni, senza necessariamente doversi “perdere” letteralmente all’interno dei vari menù e interfacce. A conti fatti non c’è praticamente nulla che vorremmo cambiare, se proprio la registrazione automatica tutte le volte che avviamo la visione in tempo reale, può risultare leggermente scomoda.

Conclusione

In conclusione Ring è stata perfettamente in grado di alzare notevolmente il livello qualitativo della sorveglianza domestica con una serie di nuovi prodotti assolutamente perfetti in primis in termini di qualità video e fotografica, poter registrare filmati in 2K o 4K, a prezzi comunque abbordabili, rappresenta davvero un plus non da sottovalutare. A questo si aggiunge l’incredibile semplicità di utilizzo dell’applicazione, l’affidabilità delle rilevazioni e chiaramente l’essere prodotti aperti a tutti, sia nel prezzo che nell’installazione o nel loro avvicinamento. L’abbonamento a pagamento è caldamente consigliato per poter fruire di un maggior numero di funzioni, ma non è essenziale per godere dei prodotti stessi.