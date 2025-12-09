RigeneraMI regala smartphone e tecnologia a chi ne ha più bisogno: un’iniziativa speciale

Sabato 13 dicembre 2025, dalle 11:00 alle 14:00, la Casa di Quartiere di Lampugnano (Via Lampugnano 145, Milano) ospiterà la prima edizione di “Rigeneriamo il Natale”, un appuntamento solidale nato all’interno del progetto RigeneraMI e patrocinato dal Municipio 8 di Milano. L’iniziativa desidera offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, trasformando il riuso in un gesto d’amore e di attenzione verso il territorio.

Nel corso della giornata saranno messi gratuitamente a disposizione giocattoli, libri, abbigliamento per bambini, scarpe, insieme a numerosi dispositivi tecnologici come PC rigenerati, tablet, smartphone, stampanti, televisori e molto altro. Tutti gli oggetti potranno essere ritirati senza alcun costo, fino a esaurimento scorte. Per facilitare il lavoro delle realtà che assistono quotidianamente persone fragili, dalle 10:00 alle 11:00 sarà previsto uno spazio prioritario dedicato esclusivamente alle associazioni; dalle 11:00 alle 14:00, invece, la distribuzione sarà aperta all’intera cittadinanza.

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COME SOSTENERE L’INIZIATIVA

Il successo dell’evento dipende dalla partecipazione attiva della comunità. Chi desidera contribuire può dare una mano offrendo un po’ del proprio tempo come volontario, anche per un’ora soltanto. È inoltre possibile donare videogiochi funzionanti ma non più utilizzati, consegnandoli nella finestra oraria prevista tra le 10:00 e le 12:00. Un ulteriore gesto di grande valore consiste nel semplice passaparola, affinché chi attraversa un momento difficile possa cogliere questa opportunità e trovare un regalo sotto l’albero senza affrontare spese.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per prenotare un’intervista al founder o a un referente di progetto, è sufficiente inviare una mail a info@rigenerami.org. Le interviste saranno organizzate in slot molto limitati e verranno assegnate in ordine di arrivo.

RIGENERAMI: IL PROGETTO CHE RIGENERA OGGETTI E RELAZIONI

RigeneraMI è un’iniziativa nata per promuovere il riuso e la riparazione degli oggetti, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e favorire una cultura più sostenibile e consapevole. Attraverso laboratori, attività educative e azioni concrete sul territorio, il progetto recupera materiali ancora utili e li rimette in circolo, sostenendo famiglie, associazioni e scuole. “Rigeneriamo il Natale” rappresenta un’evoluzione naturale di questo percorso: un momento simbolico in cui ciò che viene salvato dall’abbandono diventa un dono, un aiuto, un’occasione per costruire legami e solidarietà.