Refurbed: arriva la diffida da AGCOM, applicato il regolamento P2B

Per la prima volta nella nostra nazione Agcom ha deciso di diffidare una piattaforma digitale per una presunta violazione del framework platform-to-business che disciplina i rapporti tra servizi di intermediazione online e imprese, nel dettaglio la procedura ha avuto luogo il 6 Novembre con divitura n. 263/25/CONS e riguarda Refurbed Marketplace GmbH, la società che come avrete intuito gestisce l’omonima piattaforma online e-commerce dedicata all’apposito business di prodotti ricondizionati venduti da venditori professionali.

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Il motivo

Nello specifico l’istruttoria portata avanti da Agcom mostra la presenza di molteplici aree di criticità all’interno della piattaforma web partendo dalla trasparenza in merito il meccanismo di posizionamento delle offerte, quest’ultima infatti secondo l’ente è carente in modo eccessivo e non permette ai venditori di comprendere a pieno il meccanismo dietro il posizionamento dei prodotti all’interno del marketplace.

Nello stesso modo l’Agcom ha rilevato carenze nella modalità di accesso ai dati generati tramite l’uso della piattaforma, accompagnate anche dalla presenza di ulteriori problemi in merito la gestione dei reclami e alla procedura di mediazione, i quali devono essere completamente accessibili per tutte le imprese che lavorano con il servizio.

Accertate le violazioni, Agcom ha diffidato Refurbed ordinandole di adeguarsi alle normative presenti nel regolamento e rivendicando il potere di successiva verifica a seguito dell’avviso, l’Autorità ha infatti, a seguito di delibera dalla normativa nazionale, il dovere di controllare che il regolamento venga seguito e applicato correttamente, quest’ultimo ricordiamo serve a regolamentare correttamente i rapporti tra piattaforme online (come marketplace e motori di ricerca) e i loro utenti commerciali, garantendo il massimo della trasparenza ed equità possibile tra le parti, garantendo che le condizioni e i termini d’uso siano chiari e comprensibili per tutti.

Non rimane dunque che stare a vedere per capire se Refurbed si adeguerà a quanto scritto, sicuramente non ha molto margine di decisione in tal senso.