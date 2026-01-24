Redmi Turbo 5, il portale Geekbench conferma alcune specifiche

Sappiamo da tempo che arriverà a breve sul mercato mobile il nuovo Redmi Turbo 5 Max, ma a quanto pare non sarà da solo. Le ultime indiscrezioni emerse in rete hanno infatti rivelato che l’azienda sta lavorando anche alla realizzazione della versione base di questa serie, ovvero il modello che sarà denominato Redmi Turbo 5. Proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench, dove sono state confermate alcune presunte specifiche.

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Redmi Turbo 5, il nuovo device dell’azienda passa dal portale Geekbench

In queste ultime ore il prossimo smartphone del produttore tech Redmi è stato avvistato nei database del portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al modello che arriverà sul mercato con il nome di Redmi Turbo 5 e che affiancherà il modello più prestante, il Redmi Turbo 5 Max.

I benchmark appena emersi vanno così a confermarci alcune delle future specifiche tecniche di questo smartphone. È stato confermato in primis il processore. A bordo del nuovo device sembra che sarà presente uno dei processori di casa MediaTek. Si tratterebbe nello specifico del soc MediaTek Dimensity 8500. Si tratterebbe di un piccolo aggiornamento rispetto al modello dello scorso anno, che montava invece il processore MediaTek Dimensity 8400.

Il modello che è stato testato sul portale con il numero di modello 2511FRT34C viene inoltre affiancato da 16 GB di memoria RAM. Immaginiamo comunque che questo non sarà l’unico taglio di memoria disponibile al debutto, anche se per il momento non ne abbiamo la conferma. È stata inoltre confermata la presenza del sistema operativo Android 16. Quest’ultimo sarà personalizzato dall’azienda con una apposita interfaccia utente, in particolare la HyperOS in versione 3.

Per quanto riguarda invece i punteggi, il nuovo Redmi Turbo 5 ha totalizzato su Geekbench 1594 punti in single core e 6686 punti in multi core. Punteggi decisamente elevati per uno smartphone di questa categoria.