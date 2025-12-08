Redmi Note 15 Pro 4G, emergono le specifiche prima del lancio

A quanto pare sta arrivando una nuova versione dell’ultimo smartphone di fascia media a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Note 15 Pro 4G. Quest’ultimo non è ancora stato presentato ufficialmente dall’azienda. Nonostante questo, lo smartphone è apparso già in rete presso un rivenditore online, il quale ha anche riportato le sue specifiche tecniche.

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Redmi Note 15 Pro 4G avvistato su un rivenditore online, ecco le specifiche

Uno dei prossimi smartphone a marchio Redmi è stato avvistato in rete presso un rivenditore online. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi Note 15 Pro 4G. Il rivenditore in questione ha rivelato le sue specifiche tecniche ed anche il suo prezzo di vendita. Vediamo le elenchiamo qui di seguito.

Display con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione pari a 1080p

Processore MediaTek Helio G200 Ultra

Tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con un sensore fotografico principale da 200 MP da 1/1.4 pollici

Batteria con una capienza pari a 6500 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W

Come già accennato, è stato anche riportato il suo prezzo di vendita. Lo smartphone sara venduto ad un prezzo pari a 293,90 euro per la versione da 8/256 GB. Al momento, lo smartphone risulta in arrivo, ma è comunque possibile prenotarlo. Il suo avvistamento sullo store, comunque, ci segnala che la sua presentazione ufficiale da parte di Xiaomi non è poi così lontana.

Questa serie di smartphone comprende comunque altri device. Fra questi, c’è anche il nuovo Redmi Note 15 Pro 5G. A bordo di quest’ultimo, a differenza della variante 4G, è presente un altro processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Questo modello, però, non dispone del supporto all’espansione di memoria tramite scheda microSD.